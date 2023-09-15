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Российский пропагандист взбунтовался и вышел из-под контроля Кремля

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  • 15.09.2023, 12:42
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Российский пропагандист взбунтовался и вышел из-под контроля Кремля
Андрей Норкин

В эфире «НТВ» армию РФ обвинили в захвате чужих территорий.

Вчера, 14 сентября, на российском пропагандистском канале «НТВ» в передаче «Место встречи» обсуждался вопрос мирных переговоров РФ с Украиной и отношения Москвы с Западом.

Один из пропагандистов поднял тему отношения РФ с Западом, пытаясь понять, чего на самом деле добивается Кремль, информирует телеграм-канал «Правда Геращенко» .

Слово взял ведущий Андрей Норкин, который процитировал слова Путина о том, что если Запад хочет мирных переговоров, то необходимо отменить «указ» Киева о запрете общаться с Москвой.

«А вы очистите территорию, которую захватили», — перебил Норкина гость студии.

У Z-журналиста отнялся дар речи. Он начал путаться в словах. А гость продолжил, что, мол, РФ захватила чужую территорию и только после заявила, якобы это «исконно российские земли».

Норкин не выдержал и предложил срочно всем остановиться в этой дискуссии. Затем он все перевел в русло истории, и на этом обсуждение острой темы подошло к концу.

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