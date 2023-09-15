закрыть
15 сентября 2023, пятница, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полтора часа чистого драйва: как в Вильнюсе прошел концерт N.R.M

  • 15.09.2023, 12:45
  • 1,166
Полтора часа чистого драйва: как в Вильнюсе прошел концерт N.R.M

Фоторепортаж.

Концерт группы N.R.M. прошел 14 сентября в Вильнюсе. Музыканты приехали в литовскую столицу в рамках тура «Мроя як зброя». Как шутил Пит Павлов, европейского, который потихоньку превращается в мировой, пишет «Будзьма».

Послушать легендарную группу в новое вильнюсское пространство «Дом легенд», открывшееся буквально два месяца назад, пришло около 70 человек.

В полуторачасовом выступлении прозвучали как классические, известные всем наизусть ««Тры чарапахі», «Паветраны шар», «Катуй-ратуй», «Лёгкія», так и песни из нового альбома. По словам Пита, он уже почти полностью записан и скоро должен выйти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох