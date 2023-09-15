Полтора часа чистого драйва: как в Вильнюсе прошел концерт N.R.M
- 15.09.2023, 12:45
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Фоторепортаж.
Концерт группы N.R.M. прошел 14 сентября в Вильнюсе. Музыканты приехали в литовскую столицу в рамках тура «Мроя як зброя». Как шутил Пит Павлов, европейского, который потихоньку превращается в мировой, пишет «Будзьма».
Послушать легендарную группу в новое вильнюсское пространство «Дом легенд», открывшееся буквально два месяца назад, пришло около 70 человек.
В полуторачасовом выступлении прозвучали как классические, известные всем наизусть ««Тры чарапахі», «Паветраны шар», «Катуй-ратуй», «Лёгкія», так и песни из нового альбома. По словам Пита, он уже почти полностью записан и скоро должен выйти.