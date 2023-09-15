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Украинские военные показали охоту на 205-ю бригаду РФ на островах Днепра

  • 15.09.2023, 12:51
  • 2,736
Украинские военные показали охоту на 205-ю бригаду РФ на островах Днепра
иллюстративное фото

Брошенные командирами оккупанты едят мышей.

Бойцы сводного отряда СБУ показали видеозапись, на которой сняты фрагменты уничтожения оккупантов из 205-й бригады армии РФ на днепровских островах.

Видеозапись, сделанную беспилотником в ночное время, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Помните печально известную 205-ю бригаду ВС РФ, воюющую на левом берегу Херсонщины, и о проблемах, о которых в августе начали истерить Z-военкоры? Напомню, что первым о проблемах 205-й бригады сообщал еще 24 августа российский блоггер и и военнослужащий Егор Гузенко «Тринадцатый». Он жаловался, что разведгруппа данного подразделения попала в ловушку на Херсонском направлении, имеет большие потери и покинута командирами. Он писал, что недобитым оккупантам сбрасывали энергетические батончики, чтобы те не умерли от голода. Z-военкор Романов писал, что командование эвакуацией не занимается, не снабжает их пищей и водой, и заблокированные остатки российской разведгруппы вынуждены есть мышей. Напомню лишь, что именно 205-я бригада армии РФ, как считается, подорвала Каховскую ГЭС», - пишет Бутусов в комментарии к видео.

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