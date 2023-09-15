«Оформления приходится ждать несколько суток» 15.09.2023, 13:03

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Что происходит на границе после закрытия некоторых пунктов?

Оформление транспорта на границе Беларуси и ЕС выполняется с задержкой, а нагрузка на пока еще действующие пункты пропуска очень выросла.

Как поменялась ситуация на границе после закрытия двух литовских пункта пропуска и что будет, если закроется еще и латвийский, tochka.by рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.

Литва: очереди выросли в три раза

С 18 августа на белорусско-литовской границе не работают два из шести пункта пропуска: «Шумскас» (на белорусской стороне – «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»).

В ГПК отметили: нагрузка на оставшиеся КПП выросла: очереди легкового транспорта на въезд в Литву увеличились на отдельных маршрутах почти в три раза, а грузовиков – в полтора.

Польша: один пункт пропуска для легковых авто

На польском направлении для легковых автомобилей работает единственный погранпереход – «Тересполь» (на белорусской стороне – «Брест»). В выходные здесь скопилось 400 легковушек. Приходилось ждать оформления несколько суток.

Латвия: два пункта пропуска, один закроют?

В сентябре Латвия тоже заявила, что подумывает закрыть один из двух пунктов пропуска на белорусской границе – из-за мигрантов.

В ГПК подчеркнули: уже после закрытия польских и литовских КПП часть машин перестроила маршруты следования в ЕС – через Латвию. Пока очередей на въезд в Латвию на белорусской стороне не фиксируется.

Пропускная способность «Селене» – 200 единиц грузового и 300 единиц легкового транспорта в сутки. Если его закроют, на белорусско-латвийской границе останется только один пункт пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина»), нагрузка на который увеличится в разы, что приведет к очередям.

Напомним, в конце августа Польша, Литва и Латвия договорились о возможной полной изоляции Беларуси: границы могут закрыть в случае вооруженного инцидента или прорыва нелегальных мигрантов.

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