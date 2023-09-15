Дело доходит до фарса Альфред Кох

15.09.2023, 13:15

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Альфред Кох

Выводы делайте сами.

За прошедшие несколько дней отличились украинские ракетчики. Они обстреляли ракетами судоремонтный завод в Севастополе, и серьезно повредили большой десантный корабль «Минск» и подводную лодку «Ростов на Дону».

Некоторые эксперты говорят, что безвозвратно. Судя по тем фото и видео, которые гуляют в интернете - так оно и есть. Во всяком случае, в перспективе нескольких лет эти корабли уже не представляют собой опасности для Украины.

Помимо этого в Евпатории был уничтожен российский комплекс ПВО С-400 «Триумф» стоимостью 1,2 млрд. $. Но дело даже не в цене, а в том, что он закрывал большой участок крымского воздушного пространства.

Теперь этот сектор, скорее всего, остался без защиты. Или со значительно более слабой защитой. Думаю, что это серьезно повысит эффективность украинских атак ракетами и дронами российских военных объектов в Крыму.

Кроме этого, надводными беспилотниками были атакованы два российских патрульных корабля типа «Василий Быков». Это не какие-нибудь катера, это большие, почти стометровые, корабли, потеря которых серьезно скажется на боевой мощи российского черноморского флота.

Пока, правда, о степени повреждения эти кораблей ничего не сообщается. Но в любом случае они на какое-то время выведены из строя. Судя по видео, выложенным в интернет, беспилотники достигни своей цели и попали в борт по меньшей мере одного патрульного корабля.

Завершился визит Ким Чен Ына в Россию. Разумеется, северо-корейские медиа назвали эту встречу «эпохальной» и провозглашают, что теперь наступит новая фаза «борьбы с империализмом».

Демонстрируя новую стадию близости двух лидеров, Ким Чен Ын пригласил Путина в Пхеньян. Путин, разумеется, с радостью согласился. И то верно: куда ему еще ездить? Только Пхеньян и осталось…

О результатах визита ничего не сообщается и никаких совместных коммюнике не публикуется, но скорее всего они таки договорились о поставке снарядов. Впрочем, начальник ГУРа Буданов говорит, что северокорейские боеприпасы уже минимум как полтора месяца поставляются российским войскам. И нынешняя встреча Путина и Ким Чен Ына лишь официально зафиксировала то, что уже давно имеет место в реальности.

Как это скажется на боеспособности российских войск покажет будущее. Но я почти убежден, что союзники Украины не оставят этот факт без ответа. Об этом говорила достаточно резкая реакция официального Белого Дома только на информацию о том, что такая встреча готовится. А теперь она уже случилась. Так что выводы делайте сами.

Сегодняшнее снятие санкций меня, честно говоря, обескуражило. То , что санкции сняты с Ахметова и Шульгина - неудивительно: первый попал под санкции по ошибке, а второй выиграл суд. Но снятие санкций с Березкина - это конечно полный провал всей санкционной политики.

Вы знаете, я всегда был последовательным критиком того, как эти персональные санкции вводились. Я считаю, что во-первых, исполнительная власть взяла на себя функции судебной, что серьезно изменило в ее пользу баланс властей. Нет нужды говорить, к чему может привести такой дисбаланс.

Я убежден, что такого рода практика представляет собой серьезную угрозу западной демократии. И то, что никто пока этого не замечает (или делает вид, что не замечает) ситуацию только усугубляет и подогревает желание чиновников распространить такие действия на другие слои общества.

Во-вторых, меня не устраивает размытость и нечеткость критериев, по которых эти санкции накладывались. В этом я вижу простор для произвола чиновников и это еще одна опасность, которая нам грозит. В-третьих, меня не устраивает полная анонимность процедуры и, прежде всего, анонимность лиц, принимающих решения. Кто эти люди? Почему они не объясняют народу свои действия? Какова их ответственность в случае ошибки (как, например, с Ахметовым). Кто те люди, кто их контролирует?

Дело доходит до фарса: журналисты последовательно обзванивают все ведомства (включая спецслужбы) и спрашивают одно и то же: каким образом они участвовали в принятии решений о персональных санкциях. Все их собеседники в один голос заявляют, что их ведомство в этом не принимало никакого участия и с ними по этому поводу никто не консультировался.

Понимаете, чем это чревато и о чем свидетельствует? Ясное дело, что чиновники врут, когда дают журналистам такие ответы. Но как доказать обратное в условиях такой тотальной круговой поруки? Не менее важно и то, что они скрывают свое участие потому, что даже они понимают, что занимаются не вполне законными вещами и что если им придется за это отвечать, то простым порицанием дело не закончится. Тут речь будет идти о компенсации многомиллиардного ущерба и даже тюрьме для анонимных борцов с русскими олигархами.

Есть еще пятое, двадцатое и сотое. Но тут я узнаю про Березкина и у меня просто руки опускаются. Человек, который является хрестоматийным примером кремлевского порученца, который все последние 20 лет бравировал своими связями с Кремлем….

Просто нет слов. У меня есть десяток примеров из моего собственного российского бизнес-опыта, когда сталкиваясь с ним по бизнесу ты очень быстро начинаешь понимать с кем на самом деле ты имеешь дело и кто стоит за этим милым и улыбчивым бодрячком. И Ковальчуки, и Сечин, и Токарев… Впрочем, об этом сегодня уже все написано…

Как такое могло произойти? Почему тогда санкции не снимут с десятка менее «замазанных» олигархов? И опять полное отсутствие даже желания объяснить свои действия. Хочешь - не хочешь, а подумаешь о коррупции. Нет, ну а как иначе все это свинство объяснить? Чиновники ЕС своей санкционной практикой уже нанесли чудовищный удар по вере граждан в «Rule of Law», но таким снятием санкций они просто ее добивают. Ок, я желаю Березкину удачи и отнюдь не призываю снова наложить на него санкции (хотя мне лично он неприятен). Но я хочу универсальных правил. Я хочу прозрачности. Я хочу, наконец, просто объяснений.

Чиновники, которые так легко распоряжаются судьбами людей, не наши хозяева. Это нанятые нами люди, власть которых не более, чем то, что мы им делегировали. Почему они не отчитываются перед нами? Почему они не нисходят до нас? Что это вообще такое?

Мне удивительно, что многие европейцы и представители российской эмиграции не видят этой проблемы, а наоборот, требуют все новых и новых жертв для этого санкционного молоха. Неужели вы не понимаете, что раскрутив маховик этих репрессий, вы их сами не избежите? Всегда так было и я не вижу причин, почему этого не случиться теперь.

Я не хочу в 21 веке, в качестве объяснений, услышать от своих коллег что-то в духе: «Наверху виднее», «Значит что-то там было не так», «Там разберутся», «У нас невиновных не сажают» и «Нет дыма без огня». Или сакраментальное «лес рубят - щепки летят». Если вас такие объяснения устраивают, значит вы не сделали никаких выводов из российской истории 20 века и, значит, достойны той же судьбы, что и ваши прародители.

И не забывайте, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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