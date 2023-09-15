Подоляк: У Лукашенко уже нет поля для маневра 2 15.09.2023, 13:31

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Михаил Подоляк

фото: afp

Диктатор получит такой же ордер из Гааги, как и Путин.

Лукашенко должен получить такой же ордер от Международного уголовного суда, как и Путин. Об этом в эксклюзивном интервью «24 каналу» рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:

— Европарламент признал Александра Лукашенко на уровне с Владимиром Путиным причастным к войне против Украины. Соответственно, теперь там прозвучал призыв к ЕС найти правовые пути, чтобы арестовать активы белорусского руководства и передать их на восстановление Украины и выписать Лукашенко такой же международный ордер как и Путину. Лукашенко решил срочно 15 сентября лететь к Путину. Возможно, спрашивать план действий.

— Да, как раз Путин тот человек, который может дать классный план действий. Разве что он предложит встретиться с Ким Чен Ыном.

Я думаю, что это очень важные решения Европарламента. Это политическая фиксация статуса Лукашенко. Мы помним, что до выборов 2020 года с Лукашенко заигрывали определенные политические институции, в частности европейские, давали ему чувствовать себя человеком, который сидит на двух стульях, берет что-то у России, о чем-то договаривается с Европой и т.д.

Но это политическое решение. Пока говорим об этом, потому что юридических решений еще нет. А политическое крайне важно, потому что фиксирует, что Лукашенко намертво привязан к Путину и геноцидному типу войны. И несмотря на все, Лукашенко так же будет отвечать за все, что сегодня Россия делает в Украине.

Далее посмотрим, будет ли какая-либо юридическая фиксация этого решения для Беларуси с точки зрения, например, ордера МКС: ареста или дополнительного ареста имущества или дополнительных санкций против конкретных лиц его правительства и т.п. Но это будет несомненно. Потому что европейская бюрократия в хорошем смысле этого слова именно так и работает.

Сначала у них есть определенный политический консенсус. Мы его сейчас видим. После этого они начинают дискуссии на разных уровнях о том, как теперь этот политический консенсус реализовать в юридических действиях. После этого будут наработаны несколько пакетов – более жесткий, более радикальный, менее жесткий и т.д.

Очень хорошо сегодня работает белорусская оппозиция, которая не просто что-то говорит, а еще и доказательства дает. Например, если мы говорим об ордере МКС, который может быть такой как у Путина, относительно киднепинга (похищение ребенка – ред.) украинских детей через институты союзного так называемого государства. Это, кстати, юридически отсутствующий институт.

Мне кажется, что дальше будут наработаны эти пакеты, будут юридические действия и все. Лукашенко уже не выходит в какой-либо статус, у него не будет поля для маневра. Затем, как только Путин будет окончательно лишен тех или иных мотивов и влияний, Лукашенко так же будет существенно отвечать за все, в чем он участвовал.

Но сегодня он поехал в Россию, чтобы получить дополнительную поддержку, чтобы опять-таки выйти, проговорить все: «если вы сейчас немедленно…». Это уже будет 20 раз, когда этот человек выходит и говорит, мол, немедленно садитесь за стол переговоров, потому что если вы сейчас не сядете, то завтра уже все. Он выйдет и наговорит свои стандартные фразы.

Сегодня слушать Лукашенко или Путина, это как предполагаемая бумажка, которая уже была написана. То есть вы уже знаете, что будет говорить то или иное лицо, что будет комментировать и как это будет делать. Нет смысла на это тратить время.

Единственная проблема в этой войне – ресурсность России, поддерживаемая рядом стран. Кто прямо это делает, как, например, Северная Корея, кто косвенно, кто дает возможность пройти через санкции, а кто возможность через себя закупать или продавать свои энергоносители и т.д.

Это, кстати, касается не только стран с нейтральным статусом, но и многих других. К сожалению, если бы была жесткая позиция в отношении России как страны-террориста, с юридическим конкретным статусом, точно ограничивающим торговые, финансовые возможности, и, например, участие России в международных институтах, то это бы существенно ускорило финал этой войны.

Даже без дополнительных объемов оружия. Потому что у России не было бы ресурсов, не было бы дополнительных денег, чтобы они вступали в военную тему.

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