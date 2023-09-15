В Минске студенты жестоко избили соседа по общежитию за то, что он взял у них сахар 3 15.09.2023, 13:42

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Их задержали.

В Минске задержали двух студентов колледжа, которые жестоко избили соседа по общежитию. Об этом сообщил приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал. Там же опубликовали и видео избиения, пишет «Зеркало».

На записи видно, как молодой человек наносит удары руками и ногами другому юноше. Жертва нападения в это время сидит на кровати и прикрывает голову руками. В ролике слышен женский плач, а также слова:

— Ну все, Дим, прости, пожалуйста. Молю тебя, прости.

После избиения потерпевшего предупредили, что «в следующий раз будет хуже».

— А если попробуешь что-то написать или пожаловаться, то ты живым не уйдешь из этой Беларуси, — сказали юноше, который лежал без движения на кровати.

Пропагандистские ресурсы сообщили, что конфликт возник из-за того, что потерпевший взял у напавших на него парней «немного сахара».

После того как ролик с истязанием опубликовали в сети, приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал рассказал о задержании двух человек, которые «постоянно истязали и унижали своего соседа».

В отношении них возбудили уголовное дело за хулиганство. В «покаянном» видео один из юношей пояснил, что соседа избил из-за того, что «сильно разгорячился».

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