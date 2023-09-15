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В минском «Лебяжьем» посетитель во время спуска с горки сбил женщину

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  • 15.09.2023, 13:49
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В минском «Лебяжьем» посетитель во время спуска с горки сбил женщину

Та получила травму и подала в суд.

Жительница Полоцка в феврале получила травму плеча во время спуска с горки-тоннеля «Вайпер» в минском аквапарке «Лебяжий». Потерпевшая обратилась по этому поводу в суд и добилась выплаты компенсации. Об этом говорится в опубликованном в Банке судебных решений постановлении, пишет «Зеркало».

В феврале потерпевшая вместе с семьей отдыхала на водных аттракционах в столичном аквапарке «Лебяжий». Во время спуска с самой длинной горки-тоннеля «Вайпер» женщина перевернулась на круге и медленно спускалась вниз. В это время инструктор, не дождавшись, пока она покажется в финишном бассейне, отправил другого посетителя.

Мужчина так сбил женщину, что вывихнул ей сустав правого плеча. Медики прописали ей полтора месяца амбулаторного лечения.

По этому поводу полочанка подала в суд на «Лебяжий» с требованием выплатить ей пять тысяч рублей компенсации морального вреда. Она указала в заявлении, что из-за травмы «носила гипсовую, затем специальную поддерживающую повязку, ее

движения были ограничены около двух месяцев, она не могла вести привычный образ

жизни, поднимать на руки малолетнюю дочь, водить автомобиль, заниматься

ремесленничеством, в настоящее время еще в полной мере не восстановила работу

плечевого сустава».

Суд Полоцкого района согласился с доводами полочанки, но снизил сумму компенсации до 1,5 тысячи.

В августе аквапарк попробовал оспорить это решение в Витебском областном суде, но безуспешно.

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