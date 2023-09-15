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Привет туристу в плавках

  • Марк Крутов, «Радио Свобода»
  • 15.09.2023, 13:58
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Привет туристу в плавках

Как стал возможен разгром по С-400 «Триумф» под Евпаторией.

Украинские СМИ сообщили, что в ночь на 14 сентября под Евпаторией в результате совместной операции СБУ и ВМС Украины была уничтожена российская система ПВО С-400 – вторая за месяц. Год назад об этих установках, развернутых под Евпаторией, стало известно после того, как их фотографии опубликовали в соцсетях туристы.

Последствия украинского удара по позициям С-400 под Евпаторией

Уже после публикации этого материала «Радио Свобода» получило спутниковый снимок высокого разрешения, сделанный утром 14 сентября и подтверждающий украинский удар по позициям систем ПВО С-400 под Евпаторией в ночь на четверг.

Утром в четверг украинские и российские телеграм-каналы опубликовали видео, на которых были слышны «хлопки» и виден взрыв в окрестностях Евпатории. Очевидцы засняли пролет беспилотника самолетного типа над городом, сообщалось о работе систем ПВО. Позже в соцсетях появились новые фотографии взрыва, по предварительным данным произошедшего в направлении к селу Уютное. На одном из видео отчетливо виден вторичный взрыв – подобный тем, что происходят по попаданию в склады или места хранения боеприпасов.

Министерство обороны России подтвердило факт атаки, заявив об 11 сбитых беспилотниках. Один из сбитых дронов упал в центре Евпатории на улице Дёмышева. На его обломках были надписи «Привет Мите Стародубову» и «Ани Лорак спасибо за борт!». «Митя Стародубов», по неподтвержденной версии, – это бывший военнослужащий украинской армии, перешедший на сторону России после аннексии полуострова. Ани Лорак – популярная украинская певица, в 2008 году занявшая второе место на конкурсе «Евровидение». В Украине ее критиковали за выступления в России во время войны, и пользователи соцсетей запустили в обиход шутку о том, что Лорак на самом деле помогает деньгами ВСУ – потом певице пришлось вступать с опровержением этого заявления, но остановить поток мемов она уже не могла.

Любитель пляжного отдыха

Чуть больше года назад, 21 августа 2022 года, Радио Свобода обнаружило в социальной сети «ВКонтакте» фотографию туриста, сделанную на берегу моря недалеко от Молочного, на которой он снят на фоне российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Тогда изученные нами спутниковые снимки подтвердили, что российская армия развернула в этом месте системы ПВО. Это подтверждали и другие фотографии, опубликованные отдыхающими в соцсетях.

Спутниковые снимки сервиса Planet.com, сделанные 28 августа 2023 года, показывают, что эта позиция систем ПВО с тех пор осталась на своем месте, как и вторая, развернутая несколькими километрами западнее.

Именно вторая позиция (на снимке выше – справа) сейчас является действующей, в то время как первая, ближе к которой было сделано фото с мужчиной в плавках, возможно, выполняет роль запасной. Следы техники на спутниковых фотографиях свидетельствуют о том, что установки С-400 перемещаются между ними.

Позже в четверг «Украинская правда» написала со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины, что в ночь на 14 сентября СБУ совместно с украинскими Военно-морскими силами уничтожили в районе Евпатории комплекс ПВО С-400. По данным издания, сначала беспилотники СБУ вывели из строя радары и антенны комплекса, а затем подразделения ВМФ ударили ракетами «Нептун» по пусковым установкам – именно они год назад попали на опубликованные во «ВКонтакте» фотографии. Независимого подтверждения этой информации нет.

Как отмечает издание Крым.Реалии, к западу от Евпатории, на окраине села Уютное, расположен еще один российский военный объект – радиолокационная рота.

OSINT-исследователь @Osinttechnical, проанализировавший спутниковые снимки позиций С-400 под Евпаторией, отмечает, что сами установки и контейнеры с боеприпасами к ним находились там рядом друг с другом в открытом поле без каких-либо укрытий.

Меньше месяца назад, 23 августа 2023 года, Главное управление разведки Украины заявило об уничтожении еще одной установки С-400 российской армии в аннексированном Крыму, в районе деревни Оленевка. Пророссийские телеграм-каналы утверждали, что в результате ракетного удара была поражена установка С-300. Сам факт удара «Радио Свобода» также удалось подтвердить с помощью спутниковых снимков.

Как пишет «Крым.Реалии» в аннотации к интерактивной карте российских военных объектов в Крыму, созданной совместно с журналистами расследовательского проекта «Схемы» Украинской службы «Радио Свобода», всего на аннексированном полуострове сейчас находится более 230 таких объектов – войсковых частей, баз ПВО, военных аэродромов, хранилищ топлива. С момента начала полномасштабной войны России против Украины, подсчитали журналисты, ВСУ нанесли удары более чем по 60 из них.

Марк Крутов, «Радио Свобода»

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