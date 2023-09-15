Финляндия вслед за странами Балтии запретила въезд российских машин 5 15.09.2023, 14:16

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Запрет вступит в силу в полночь 16 сентября.

Финляндия вслед за странами Балтии запрещает въезд на свою территорию автомобилям с регистрацией в России. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Элина Валтонен журналистам, передает Yle.

Запрет вступит в силу в полночь 16 сентября. Автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, могут беспрепятственно выехать из страны, но лишь до 16 марта 2024 г.

Теперь привести в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо. Разрешается также въезд авто по «гуманитарным соображениям». Валтонен пояснила, что Хельсинки считает важным единообразное применение санкций в странах-членах ЕС.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала ответы на часто задаваемые вопросы по поводу исполнения санкций ЕС против России. В них чиновники Еврокомиссии отметили, что в соответствии с введенными ограничениями россияне не могут ввозить на территорию ЕС автомобили, смартфоны, ноутбуки, чемоданы, косметику и ряд других товаров, которые запрещено импортировать из России.

12 сентября Еврокомиссия смягчила рекомендации, подчеркнув, что национальные таможенные органы должны применять запрет в отношении товаров личного пользования россиян «соразмерным и разумным образом». В документе комиссии не поясняется, остаются ли под запретом смартфоны, ноутбуки, чемоданы и другие предметы, но четко прописан запрет на ввоз пассажирских автомобилей.

Литва, Латвия и Эстония первыми из стран ЕС запретили въезжать на свою территорию на автомобилях с российскими номерами или зарегистрированных в России. В Литве при этом предупредили, что такие машины, если они не следуют транзитом в Калининград, будут конфисковывать.

Власти Норвегии, которая не входит в ЕС, также обсуждают запрет на въезд для российских машин. «Мы приняли к сведению заявление Европейской комиссии и его интерпретацию и более внимательно изучаем, что это будет означать для норвежского законодательства», — заявили в норвежском МИДе.

Норвегия соблюдает большинство санкций ЕС против России. В частности, Осло запретил «покупать, импортировать или передавать среди прочего автомобили из России», отметили в ведомстве.

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