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Продавцы рассказали, какие овощи белорусам нужно успеть купить до подорожания

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  • 15.09.2023, 14:21
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Продавцы рассказали, какие овощи белорусам нужно успеть купить до подорожания

Цены готовятся рвануть вверх.

Еще неделя остается до старта традиционных осенних сельскохозяйственных ярмарок, на которых многие белорусы, не имеющие собственного домика в деревне, могут закупиться впрок овощами на зиму и приобрести сезонные фрукты по демократичным ценам. Между тем, на оптовом рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском рассказали, что нужно успеть купить уже сейчас, в середине сентября, пока цены не пошли вверх, а качество овощей и фруктов — самое лучшее.

На официальной страничке торговой площадки в Instagram отметили, что середина сентября — самое лучшее время для закупки баклажанов.

«Продавать баклажаны будут еще долго, но именно в сентябре у них нежесткая кожица и молочный вкус без горчинки», — пояснили там.

Судя по свежему обзору цен на рынке популярного TikTok-блогера @andrestyle7 от 14 сентября, сейчас этот овощ продают там по цене 2,3 рубля за килограмм.

@andrestyle7

♬ In The End新版 - 苏七岁

Предупредили покупателей в Таборах и о том, что уже заканчивается сезон кукурузы. Поскольку она отлично подходит для заморозки впрок, ее рекомендуют покупать сейчас, поскольку скоро предложение заметно снизится, а вслед за этим может заметно взлететь вверх и цена. Сейчас, судя по обзору, ее еще можно купить по 1,5 рубля.

В сентябре также самое время купить впрок перец, помидоры и кабачки. Цены на них на рынке сейчас следующие:

перец — от 1,2 рубля,

помидоры — от 90 копеек,

кабачки — от 70 копеек,

цукини — от 70 копеек

Кроме того, в на «Новом Лебяжем» рекомендовали в середине сентября покупать виноград и традиционные синие сливы. Сейчас они «спелые и ароматные, поэтому из них получаются великолепные пироги, варенья и компоты», отметили там, а для укрепление иммунитета в преддверии сезона простуд посоветовали организовать себе «витаминный заряд из облепихи, калины, брусники и клюквы».

«Это самые необходимые к покупке ягоды в сентябре. Чай или морс из них получается очень вкусным, и не забудьте заморозить запас на зиму!», — рекомендовали там.

Кроме того, сентябрь в Таборах назвал также «сезоном молодых орехов» — грецкого и лесного.

«Именно сейчас старайтесь выбирать молодые орехи, а не прошлогодние. Для этого можно попросить попробовать парочку: у свежего урожая будет молочный вкус, а поверхность чистая и глянцевая», — рассказали представители торговой площадки.

Как закупиться овощами и фруктами, не выезжая из Минска?

Напомним, приобрести сезонные овощи и фрукты минчане в скором времени смогут на традиционных осенних сельскохозяйственных ярмарках. Официальное открытие сезона планируется провести на площадке около Дворца спорта через неделю — 23-24 сентября. Однако, уже в эту субботу, 16 сентября, начнут работать первые районные сельхозярмарки.

Отметим, что администрации всех районов Минска выделили дополнительные места, где продавать сельхозпродукцию смогут не только предприятия и фермерские хозяйства, но и физические лица, которые пожелают реализовать излишки урожая, выращенного на дачах и приусадебных участках.Ранее Телеграф рассказывал, что для этого необходимо сделать потенциальным продавцам.

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