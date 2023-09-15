Продавцы рассказали, какие овощи белорусам нужно успеть купить до подорожания 2 15.09.2023, 14:21

3,570

Цены готовятся рвануть вверх.

Еще неделя остается до старта традиционных осенних сельскохозяйственных ярмарок, на которых многие белорусы, не имеющие собственного домика в деревне, могут закупиться впрок овощами на зиму и приобрести сезонные фрукты по демократичным ценам. Между тем, на оптовом рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском рассказали, что нужно успеть купить уже сейчас, в середине сентября, пока цены не пошли вверх, а качество овощей и фруктов — самое лучшее.

На официальной страничке торговой площадки в Instagram отметили, что середина сентября — самое лучшее время для закупки баклажанов.

«Продавать баклажаны будут еще долго, но именно в сентябре у них нежесткая кожица и молочный вкус без горчинки», — пояснили там.

Судя по свежему обзору цен на рынке популярного TikTok-блогера @andrestyle7 от 14 сентября, сейчас этот овощ продают там по цене 2,3 рубля за килограмм.

Предупредили покупателей в Таборах и о том, что уже заканчивается сезон кукурузы. Поскольку она отлично подходит для заморозки впрок, ее рекомендуют покупать сейчас, поскольку скоро предложение заметно снизится, а вслед за этим может заметно взлететь вверх и цена. Сейчас, судя по обзору, ее еще можно купить по 1,5 рубля.

В сентябре также самое время купить впрок перец, помидоры и кабачки. Цены на них на рынке сейчас следующие:

перец — от 1,2 рубля,

помидоры — от 90 копеек,

кабачки — от 70 копеек,

цукини — от 70 копеек

Кроме того, в на «Новом Лебяжем» рекомендовали в середине сентября покупать виноград и традиционные синие сливы. Сейчас они «спелые и ароматные, поэтому из них получаются великолепные пироги, варенья и компоты», отметили там, а для укрепление иммунитета в преддверии сезона простуд посоветовали организовать себе «витаминный заряд из облепихи, калины, брусники и клюквы».

«Это самые необходимые к покупке ягоды в сентябре. Чай или морс из них получается очень вкусным, и не забудьте заморозить запас на зиму!», — рекомендовали там.

Кроме того, сентябрь в Таборах назвал также «сезоном молодых орехов» — грецкого и лесного.

«Именно сейчас старайтесь выбирать молодые орехи, а не прошлогодние. Для этого можно попросить попробовать парочку: у свежего урожая будет молочный вкус, а поверхность чистая и глянцевая», — рассказали представители торговой площадки.

Как закупиться овощами и фруктами, не выезжая из Минска?

Напомним, приобрести сезонные овощи и фрукты минчане в скором времени смогут на традиционных осенних сельскохозяйственных ярмарках. Официальное открытие сезона планируется провести на площадке около Дворца спорта через неделю — 23-24 сентября. Однако, уже в эту субботу, 16 сентября, начнут работать первые районные сельхозярмарки.

Отметим, что администрации всех районов Минска выделили дополнительные места, где продавать сельхозпродукцию смогут не только предприятия и фермерские хозяйства, но и физические лица, которые пожелают реализовать излишки урожая, выращенного на дачах и приусадебных участках.Ранее Телеграф рассказывал, что для этого необходимо сделать потенциальным продавцам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».