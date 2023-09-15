Продавцы рассказали, какие овощи белорусам нужно успеть купить до подорожания

Продавцы рассказали, какие овощи белорусам нужно успеть купить до подорожания2
- 15.09.2023, 14:21
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Цены готовятся рвануть вверх.
Еще неделя остается до старта традиционных осенних сельскохозяйственных ярмарок, на которых многие белорусы, не имеющие собственного домика в деревне, могут закупиться впрок овощами на зиму и приобрести сезонные фрукты по демократичным ценам. Между тем, на оптовом рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском рассказали, что нужно успеть купить уже сейчас, в середине сентября, пока цены не пошли вверх, а качество овощей и фруктов — самое лучшее.
На официальной страничке торговой площадки в Instagram отметили, что середина сентября — самое лучшее время для закупки баклажанов.
«Продавать баклажаны будут еще долго, но именно в сентябре у них нежесткая кожица и молочный вкус без горчинки», — пояснили там.
Судя по свежему обзору цен на рынке популярного TikTok-блогера @andrestyle7 от 14 сентября, сейчас этот овощ продают там по цене 2,3 рубля за килограмм.
@andrestyle7 ♬ In The End新版 - 苏七岁
Предупредили покупателей в Таборах и о том, что уже заканчивается сезон кукурузы. Поскольку она отлично подходит для заморозки впрок, ее рекомендуют покупать сейчас, поскольку скоро предложение заметно снизится, а вслед за этим может заметно взлететь вверх и цена. Сейчас, судя по обзору, ее еще можно купить по 1,5 рубля.
В сентябре также самое время купить впрок перец, помидоры и кабачки. Цены на них на рынке сейчас следующие:
перец — от 1,2 рубля,
помидоры — от 90 копеек,
кабачки — от 70 копеек,
цукини — от 70 копеек
Кроме того, в на «Новом Лебяжем» рекомендовали в середине сентября покупать виноград и традиционные синие сливы. Сейчас они «спелые и ароматные, поэтому из них получаются великолепные пироги, варенья и компоты», отметили там, а для укрепление иммунитета в преддверии сезона простуд посоветовали организовать себе «витаминный заряд из облепихи, калины, брусники и клюквы».
«Это самые необходимые к покупке ягоды в сентябре. Чай или морс из них получается очень вкусным, и не забудьте заморозить запас на зиму!», — рекомендовали там.
Кроме того, сентябрь в Таборах назвал также «сезоном молодых орехов» — грецкого и лесного.
«Именно сейчас старайтесь выбирать молодые орехи, а не прошлогодние. Для этого можно попросить попробовать парочку: у свежего урожая будет молочный вкус, а поверхность чистая и глянцевая», — рассказали представители торговой площадки.
Как закупиться овощами и фруктами, не выезжая из Минска?
Напомним, приобрести сезонные овощи и фрукты минчане в скором времени смогут на традиционных осенних сельскохозяйственных ярмарках. Официальное открытие сезона планируется провести на площадке около Дворца спорта через неделю — 23-24 сентября. Однако, уже в эту субботу, 16 сентября, начнут работать первые районные сельхозярмарки.
Отметим, что администрации всех районов Минска выделили дополнительные места, где продавать сельхозпродукцию смогут не только предприятия и фермерские хозяйства, но и физические лица, которые пожелают реализовать излишки урожая, выращенного на дачах и приусадебных участках.Ранее Телеграф рассказывал, что для этого необходимо сделать потенциальным продавцам.