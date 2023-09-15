Кавказ на пороге новой войны 2 Владимир Кравченко, ZN.UA

15.09.2023, 14:28

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Москва осталась без единственного «союзника».

Пользуясь слабостью Еревана так и не восстановившего свой оборонный потенциал после 44-дневной войны, а также тем, что Москва увязла в Украине, Баку намерен окончательно восстановить суверенитет над Карабахом и провести Зангезурский транспортный коридор в Нахичеванскую автономную республику (эксклав Азербайджана, граничащий с Арменией, Ираном и Турцией). И уж если переговоры по мирному договору забуксовали, то в дело вступают другие аргументы.

В последние недели Азербайджан проводит мобилизацию резервистов, сосредотачивает войска, свозит технику к азербайджано-армянской границе и линии соприкосновения в Карабахе, строит укрепления и фронтовые дороги. Одновременно все более жесткой становится риторика азербайджанского руководства и СМИ.

Уровень взаимной ненависти у армян и азербайджанцев зашкаливает. Не способствуют разрядке и слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, на прошлой неделе заявившего: «Армяне создали себе государство на чужой земле. Армения никогда не была на этой территории. Сегодняшняя Армения — это наша земля». Подобные месседжи Алиева делают потенциальную войну для армян почти экзистенциональной.

Благодаря средствам, вырученным от продажи энергоносителей, Азербайджан быстро восстановил свои силы после второй карабахской войны. А Анкара и Тель-Авив оказывают ему всяческую дипломатическую и военную поддержку. (Израиль рассматривает Азербайджан как союзника в противостоянии с Ираном и ведет разведку с азербайджанской территории против Исламской республики.)

Ближайшие недели дадут ответ на вопрос, что стоит за действиями Баку: только стремление силовыми средствами оказать давление на Ереван, чтобы добиться своего за столом переговоров и заключить мир на выгодных ему условиях до 2025 года, когда заканчивается мандат российских «миротворцев» в Карабахе? Тогда все обойдется приграничными стычками.

Или же нынешняя эскалация — это реальная подготовка к войне, которой не способны помешать ни Россия, ни Запад? Если азербайджанское руководство настроено на проведение военной операции «по разоружению сепаратистов», то она начнется ориентировочно в конце сентября — начале октября. Иначе потом погода не позволит вести активные наступательные действия.

При этом неясно, какой будет конечная цель операции, если в Баку все же сделают ставку на военное разрешение тридцатипятилетнего конфликта: азербайджанцы ограничатся восстановлением суверенитета над Карабахом и постепенным вытеснением всех армян из региона? Или же цель — контроль над Зангезурским коридором, соединяющим две части Азербайджана, разделенные Арменией?

Намереваясь избежать вооруженного противостояния и подписания невыгодного для своей страны договора, армянское руководство ищет выход в практически безнадежной ситуации: хотя спустя три года после второй карабахской войны Ереван пытался восстановить свой военный потенциал, закупая оружие у Индии и Франции, баланс сил явно не в пользу Армении. Руководствуясь стратегией выживания, армянский истеблишмент и общество готовы отказаться от проекта «Арцах»: премьер Никол Пашинян уже не раз заявлял, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и суверенитет Баку над Карабахом.

Однако Азербайджану одних слов мало. В Баку не намерены затягивать переговоры. Там хотят получить подписанный и ратифицированный мирный договор, который поставит точку в долгой борьбе за возвращение под свой суверенитет сепаратистских территорий, укрепит статус семьи Алиевых как национальных героев и усилит их власть.

Нынче Пашинян пытается выиграть время и найти партнеров, способных удержать Баку от открытия масштабных военных действий и гарантировать права армян Карабаха: еще в 2020 году было очевидно, что Россия не способна защитить своего союзника по ОДКБ. В условиях российско-украинской войны Кремль тем более не может позволить себе открывать второй фронт против азербайджано-турецкого тандема: Россия зависит от Турции, через которую поступают многие товары. В том числе и подсанкционные.

Теперь Ереван признает, что зависимость от Москвы в вопросах безопасности была стратегической ошибкой, и пытается заручиться поддержкой Запада, который может сохранить шаткий статус-кво в регионе. Всю прошлую неделю Пашинян обзванивал руководителей разных стран, в том числе президентов Турции и Ирана. Но основное внимание Армения уделяет Франции и США — странам, где проживает значительная армянская диаспора.

Одновременно Пашинян сознательно обостряет отношения с Кремлем. Из Еревана звучит критика в адрес России и ОДКБ, проводятся американо-армянские военные учения, армянский парламент готовится ратифицировать Римский статут, жена премьера принимает участие в киевском саммите первых леди и джентльменов и привозит Украине гуманитарную помощь. Эти действия Еревана трактуются в Москве как недружественные. Кремль с радостью избавился бы от Пашиняна, но смена власти в Армении грозит дестабилизацией и ростом антироссийских настроений.

При том, что армянские власти демонстративно ведут переговоры только с западными партнерами, а сам Запад хочет выбросить Россию с Южного Кавказа, об окончательном уходе Еревана от Москвы речь не идет: Армения привязана к РФ тысячами нитей. Действия армянской власти на западном направлении — это, скорее, элемент давления Еревана на Москву, попытка заставить Россию «подписаться» за Армению и гарантировать права армян в Карабахе. А вот этого Кремль и не может сделать.

России новая война на Южном Кавказе ни к чему, поскольку она приведет к военному поражению Армении и снижению влияния Москвы в регионе. Статус-кво устраивает Кремль, когда он является миротворцем, посредником между конфликтующими сторонами. Однако нынче у России, увязшей в войне с Украиной, не хватает ресурсов для выполнения этой роли, и Москва жертвует поддержкой Еревана ради сохранения отношений с Баку — одним из влиятельных игроков на мировом энергетическом рынке.

Как следствие, российские «миротворцы» заняли отстраненную позицию во время блокады азербайджанцами Лачинского коридора, связывающего столицу Карабаха Степанакерт (по-азербайджански — Ханкенди) с Арменией. (В Баку настаивают, чтобы грузы в Карабах шли по контролируемой азербайджанцами Агдамской дороге.) В результате Пашинян обвинил «миротворцев» в неспособности выполнить возложенную на них миссию. Это возмущение позицией России по Карабаху испытывают не только армянские власти, но и население.

Помимо Запада Ереван пытается получить помощь и у своего давнего союзника в регионе — Ирана.

Тегеран тревожит усиление позиций Азербайджана на Южном Кавказе. Беспокоит тесный союз Азербайджана с Турцией — региональной соперницей Исламской Республики, и Израилем — непримиримым врагом. Страшит рост азербайджанского сепаратизма в Иране. Наконец, Тегеран выступает против создания Зангезурского коридора, который отсечет Иран от единственного союзника в Южнокавказском регионе — Армении.

Поэтому если Азербайджан военными средствами установит контроль над Зангезурским коридором, существует вероятность, что Иран может вступить в войну на стороне Армении. И тогда конфликт перерастет в региональный, поскольку Анкара не будет сторонним наблюдателем и, памятуя о принципе «одна нация, два государства», выступит на стороне Баку. Турецкий МИД уже заявил, что в случае вторжения иранских войск в Азербайджан Турция немедленно ответит.

Позицию Тегерана в Баку принимают во внимание: даже несмотря на поддержку Турции Азербайджан не готов идти на военный конфликт с Ираном. Да и позиция Запада будет влиять на решение Алиева касательно выбора сценария по принуждению Армении к подписанию мирного договора и открытия Зангезурского коридора. Ведь одно дело — восстановление контроля центральной власти над сепаратистским регионом и другое — вторжение в суверенное государство.

Кроме того, на Западе опасаются, что в случае военной операции по восстановлению окончательного контроля над Карабахом азербайджанцы начнут этническую чистку. Если же учесть, что экономически Азербайджан ориентируется на Запад, поставляя на европейский рынок нефть, то перспектива санкций становится для Баку дополнительным сдерживающим фактором в выборе вариантов действий. А это — вовсе не та перспектива, которой хочет для себя и своей страны такой прагматичный политик как Ильхам Алиев.

Владимир Кравченко, ZN.UA

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