В Минске налоговик купил в цветочном магазине букет 5 15.09.2023, 14:31

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Огорчились и хозяин точки, и продавцы.

Один из цветочных магазинов Минска торговал букетами «мимо кассы». Нарушение вскрылось во время контрольной закупки, которую провели сотрудники Управления оперативных мероприятий минской инспекции Министерства по налогам и сборам, отмечает «Зеркало».

В фискальном ведомстве рассказали, что поводом для проверки цветочного бутика стал незначительный удельный вес наличных в выручке предпринимателя за все время с момента подключения его кассового оборудования к автоматизированной информационной системе контроля.

14 сентября налоговики провели в магазине контрольную закупку.

«Ничего не подозревающая продавец <…> приняла 135 рублей наличных и даже не вспомнила о том, что у нее есть кассовый аппарат. Дальнейший ход проверки все нам разъяснил: такая традиция работы с наличными у них выработана давно. Есть даже неписанное «хозяйское» правило — по кассе приходовать не более 100 рублей наличных в смену», — сообщили в Управлении оперативных мероприятий.

В ведомстве ответили, что за нарушения будут отвечать и хозяин точки, и продавцы. Проверка продолжается.

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