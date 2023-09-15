Морской дрон атаковал российский ракетный корабль «Аскольд»1
- 15.09.2023, 14:38
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Атака произошла в Черном море.
В Минобороны России заявили, что утром 15 сентября безэкипажный катер ВСУ атаковал российский ракетный корабль «Аскольд» в Черном море.
Официальных данных от ВСУ об этой атаке на этот момент нет, сообщает УНИАН.
Безэкипажные катера - это морские дроны-камикадзе. ВСУ не отрицают, что используют их для атак на российский флот.
Кроме того, недавно глава СБУ Василий Малюк рассказал, что украинские морские надводные дроны, которые, в частности, успешно атаковали Крымский мост, российский десантный корабль «Оленегорский горняк» и танкер SIG, являются собственной технической разработкой Службы.
«Морские надводные дроны - уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании», - подчеркнул он.
Дроны были названы SeaBaby («Морской малыш») и оборудованы боевой частью весом 850 кг.