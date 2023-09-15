Шесть ошибок Путина, которые приведут к распаду России Александр Мотыль, The Hill

15.09.2023, 14:45

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Процесс становится неизбежным.

Чем дольше Владимир Путин остается у власти, тем вероятнее становится заслуженный крах его режима и позорный распад страны. Силовой деятель РФ завел нацию в тупик, из которого, возможно, не будет выхода.

Запад боится исчезновения российского государства. Их волнует худший сценарий: «свободные ядерные боеприпасы», гражданская война, нестабильность и волны беженцев.

По иронии судьбы, Путин и его товарищи настаивают, что крах Россия – цель Запада. Это не так, конечно. США, ЕС и их союзники-единомышленники во всем остальном мире отчаянно боятся возможного исчезновения российского государства. Неудивительно, что их волнует самый плохой сценарий: «свободные ядерные боеприпасы», гражданская война, огромная нестабильность и волны беженцев, которые могут кумулятивно «перекинуться» на соседние с Россией государства. Поскольку Россия так огромна, это означает практически все страны Евразии.

Этот сценарий, по-видимому, гораздо менее вероятен, чем хаотичный, хотя в большинстве своем мирный демонтаж политических и экономических институтов России в ее многочисленных региональных единицах и подразделениях с гражданской войной, ограниченной столицей Москвой. Но можно легко понять, почему западные политики предпочитают волноваться о самом худшем случае, каким бы маловероятным он ни был.

На самом деле именно Путин довел Россию до краха. Вопреки образу якобы мудрого диктатора, который он пропагандирует дома и за рубежом, на самом деле он серийный неудачник, допустивший множество ошибок, толкая Россию к скользкому пути.

Путин имел наглость думать, что второсортный кадровый офицер КГБ может руководить такой сложной страной, как Россия.

Его первой ошибкой было то, что он имел наглость думать, что второсортный кадровый офицер КГБ может управлять такой сложной страной, как Россия. Как и его протеже Евгений Пригожин, Путин должен искать счастья в нестабильных африканских государствах.

Его вторая ошибка заключалась в том, что он верил, что заоблачный рост цен на энергоносители в 1999-2000 годах, именно в то время, когда он вступил в должность, позволит ему установить стабильную диктатуру и снова сделать Россию великой. Он должен был знать, что легкие деньги приходят так же легко, как приходят, и не могут заменить опыт.

Его третье заблуждение в том, что построил авторитарную систему, основой которой стал он сам, как и объектом поклонения. Такие высокоцентрализованные системы, справедливо можно назвать фашистскими, работают до тех пор, пока их верховные лидеры не допускают серьезных ошибок и способны поддерживать имидж энергичности и мудрости. Такие системы также наиболее склонны к стратегическим ошибкам, потому что их самоуглубленные лидеры страдают высокомерием, а подчиненные говорят то, что они хотят услышать. Тем самым они лишают их точной информации. Путин должен был знать, что он состарится, станет раздутым и дряблым, и что рано или поздно его удача закончится.

Четвертой его ошибкой было роковое неправильное понимание сущности и реальности украинской идентичности. Убеждая, что Украина искусственная страна, а украинцев не существует, Путин представлял, что восстановить российский контроль над «малороссийским» соседом будет легко. Путин должен был знать, что его шпионы должны были сказать, что Украина и украинцы – настоящие.

Его пятой ошибкой было вторжение в Украину в 2014 году и продолжение полномасштабной войны против всей страны в 2022 году. Характерно, что он недооценил украинцев оба раза, считая, что они не будут сопротивляться. Война 2014-2015 годов должна была научить его, что украинцы будут воевать в 2022 году. Путин же бессмысленно развязал войну, и никто не смог сказать ему, что ее невозможно выиграть.

Шестая ошибка Путина состоит в том, что он продолжает войну, несмотря на огромные затраты, которые она нанесла его собственной стране. Украинские потери для него и его коллег-военных преступников, конечно, не имеют значения. Война активизировала украинцев, европейцев, США и НАТО. Это опустошило российскую экономику. Убито огромное количество россиян. Это превратило Россию в Северную Корею. И, что самое важное с точки зрения Путина, это настроило большинство политических и экономических элит против него.

Дело Пригожина показало слабость и уязвимость Путина. Армия и тайная полиция ничего не сделали, чтобы остановить попытку путча, оставив его обескураженным и безмолвным почти на неделю. Российские оппозиционные аналитики предсказывают ему скорый конец, возможно физический, непременно политический. Превратив Россию в все более бедную и немодернизированную страну-изгоя, Путин заслуживает не больше, чем осуждение элит, узнающих тонущий корабль, когда видят его.

Когда Путин уйдет, политическая система, стержнем которой он является, упадет среди жестокой борьбы за власть. Когда система упадет, стимул для чеченцев, башкиров, дагестанцев, татар, якутов отделиться окажется огромным.

Когда Путин уйдет, политическая система, стержнем которой он является, упадет среди жестокой борьбы за власть. А когда система упадет и воцарится хаос, стимул для чеченцев, башкиров, дагестанцев, татар, якутов и многих других спасать свою шкуру путем обособления окажется огромным. Им не нужно уходить одновременно. Достаточно, чтобы один из них запустил мяч, как это сделала советская Литва в 1989 году.

И поскольку системно недееспособная РФ все больше напоминает системно недееспособный СССР в 1991 году, распад России становится неизбежным благодаря Путину.

Александр Мотыль, The Hill

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