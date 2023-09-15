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«А-100» купила заправку «Трайпла» в Минске за $850 тысяч

  • 15.09.2023, 14:49
  • 1,346
«А-100» купила заправку «Трайпла» в Минске за $850 тысяч

Заправку выставляли на аукцион не первый раз.

Вчера прошел аукцион по продаже заправки «Трайпла» за Уручьем. Ее за почти 2,77 млн рублей купила компания «Астокомплекс», связанная с группой компаний «А-100». Realt рассказал о торгах и вспомнил, какие еще здания и бизнесы «Трайпла» продали за последние полтора года.

Заправку выставляли на аукцион не первый раз, поэтому сейчас ее цену снизили на 10%. Начальная цена была 2,949 млн рублей и это были торги на понижение до минимальной цены 2,621 млн рублей.

Аукцион проходил 13 сентября с 9 утра до 16 часов. И за время торгов была сделана всего одна ставка — в 15.00.

Ее сделало ООО «Астокомплекс», которое и стало победителем аукциона. Заправка досталась ему за 2 769 182 рублей (около 850 тысяч долларов).

«Астокомплекс» занимается арендой и управлением недвижимостью.

Исходя из общедоступной информации, она связана с группой компаний «А-100». Например, ей принадлежит заправка «А-100» на Промышленной, а офис «Астокомплекса» находится в здании «А-100» на Боровой (комплекс дорожного сервиса на выезде на Логойск).

Двумя основными направлениями бизнеса ГК «А-100» являются: строительство и девелопмент («А-100 Девеломпмент», которая построила Новую Боровую и много чего еще), а также реализация нефтепродуктов (заправки «А-100»). Группа компаний контролируется крупным бизнесменом Александром Центером.

Какие еще здания и бизнесы «Трайпла» уже проданы и кому?

За последние полтора года на аукционах продали и другие бизнесы и имущество «Трайпла».

Так, в июне 2022 года было продано Логойское охотничье-рыболовное хозяйство «Маковза». Комплекс за 641 тысячу рублей купила компания «Белситиойл», которая на 100% принадлежит сыну Юрия Чижа.

В июле 2022 года была продана и туристическая деревня Соболи в Брестской области, которой владела связанная с «Трайплом» компания «Бусловка». Комплекс за 640 тысяч рублей купила компания «ПРОСТОРИТЕЙЛ», которая управляет гипермаркетами ProStore.

Весной 2023 года на аукционе продали и фитнес-центр Evo wellness club на Богдановича, который принадлежал «Трайплу». Его за почти 2,9 млн долларов купила компания «Белфарм-Медика», соучредителем которой является известный бизнесмен-аптечник Андрей Щебров.

А в мае 2023 года здание «Трайпла» в историческом центре Минска продали за 1,5 млн долларов

Напомним, в феврале 2023 года суд приговорил Юрия Чижа к 3,5 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Но от отбывания наказания в колонии его освободили — применили амнистию и зачли в срок наказания время, которое он уже отсидел (бизнесмен находился под стражей дважды: с 11 марта по 14 сентября 2016 года, и с 15 марта 2021 по 9 сентября 2022 года).

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