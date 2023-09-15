У Шуфрича нашли тайные документы со схемой «автономии» Донецкой и Луганской областей 3 15.09.2023, 14:55

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Что в них содержится?

Во время обысков у скандального украинского нардепа Нестора Шуфрича сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источника, документ предусматривает переименование этих областей в так называемые «края», широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента.

К тому же, под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи предателя Виктора Медведчука и Шуфрича.

«Цинизм ситуации состоит в том, что именно в июле 2014 года Шуфрич публично заявлял, что оба его сына пойдут воевать в АТО, если их призовут. А в это время готовил документы, которые взрывали суверенитет и территориальную целостность Украины», - отметил источник.

Обыски у Шуфрича

Напомним, что сегодня (у народного депутата Нестора Шуфрича проводят обыски https://charter97.org/ru/news/2023/9/15/563840/). По данным источников издания, политика подозревают в госизмене.

Хотя официальных заявлений от СБУ о причинах обысков еще не было. Но как сообщили в спецслужбах, Шуфрич тесно работал с экс-нардепом Владимиром Сивковичем, которого связывают с российской ФСБ. И именно по его задаче Шуфрич распространял прокремлевскую пропаганду в Украине.

Отметим, что во время обысков у Шуфрича уже нашли целый ряд запретной советской символики. Так, в доме одиозного политика среди «находок»: запрещенные георгиевские ленты, медали, двуглавые орлы россиян, ордена.

Также у нардепа правоохранители обнаружили коллекцию кителей. Более того, учитывая фото наград, нардеп может быть и «полководцем победы» и даже «ветераном Вооруженных сил РФ».

Добавим, что Шуфрич является народным депутатом от запрещенной ОПЗЖ и до сих пор возглавляет Комитет ВР по свободе слова. Пророссийский политик является давним соратником предателя Украины Виктора Медведчука и президента-беглеца Виктора Януковича.

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