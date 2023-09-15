Белорусы с биометрическими паспортами не могут записаться на польские турвизы 1 15.09.2023, 15:10

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В чем причина?

На днях Валентин (имя изменено) «решил испытать удачу» и самостоятельно записаться на подачу документов на польскую туристическую визу. Вот только столкнулся с неожиданной проблемой — система отказалась работать с биометрическим паспортом. «Зеркало» узнало, в чем причина.

Записаться на польскую туристическую визу Валентин решил не через агентство, а сам. Зашел на сайт визового центра Польши. Там один из этапов регистрации — верификация в МСИ.

— Во время нее система выдала ошибку: «Ваши данные не актуальны. Для актуализации обратитесь в банк», — пересказывает полученное сообщение белорус. — Звоню в свой банк, мне отвечают: «Обратитесь в отделение, где вы проводили последнюю операцию, или в любое другое». Еще, как вариант, мне посоветовали набрать контакт-центр МСИ. Идти было лень, стал звонить, а там мне говорят: «Держателям биометрических документов нельзя записаться на подачу визы через VFS Global». Когда будет можно, сообщили, мы не знаем. А если бы у меня был обыкновенный паспорт, то пожалуйста.

Валентин набрал и визовый центр Польши.

— Звоню, злости нет предела. Спрашиваю, как быть? Ответ: «Мы ничем не можем вам помочь», — не скрывает эмоций собеседник.

В контакт-центре МСИ, куда журналисты обратились как обычные граждане, объяснили, что раньше у владельцев биометрических паспортов таких проблем не случалось. Возникли они «недавно» из-за того, что «изменились настройки авторизации в билетную кассу визового центра».

— На данный момент для владельцев ID-карт верификация в билетную кассу визового центра невозможна, — сообщили в контакт-центре МСИ, уточнив, что их специалисты работают над тем, чтобы разобраться с проблемой.

На вопрос, как долго продлится эта ситуация, неделю или, например, месяц, нам ответили, что не знают, а также посоветовали обратиться в VFS Global и уточнить, возможно, есть какие-то другие способы верификации.

— Необходимо ждать и регистрацию производить позже. Других способов записи пока нет, только через сайт, — не обрадовали и в визовом центре, куда мы также позвонили, как обычные граждане.

О том, как долго специалисты будут чинить систему, здесь тоже не в курсе, но советуют периодически заходить на сайт и пробовать повторно пройти регистрацию.

— Письмо о том, что данная проблема решается, [из МСИ] нам пришло во вторник, 12 сентября, — уточнили в колл-центре визового центра. — На данный момент на сайте есть такая техническая неполадка. Это со стороны МСИ <…>. Мы получили ответ, что система находится в процессе решения данной ситуации, и в ближайшие сроки [неполадку] обещают устранить.

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