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Доллар в Беларуси вырос до недельного максимума

  • 15.09.2023, 15:28
  • 1,362
Доллар в Беларуси вырос до недельного максимума

Чем закончились валютные торги перед выходными?

Доллар в Беларуси вырос до недельного максимума, а евро и российский рубль подешевели. Курс доллара повысился третий день подряд, а перед тем два дня он понижался и потерял шесть копеек.

Итоги валютных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, прошедшие в пятницу, 15 сентября, следующие:

USD: 3,2605 (+0,0072 / +0,22%),

EUR: 3,4700 (-0,0116 / -0,33%),

RUB: 3,3817 (-0,0054 / -0,16%),

CNY: 4,4822 (+0,0082 / +0,18%).

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