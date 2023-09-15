Доллар в Беларуси вырос до недельного максимума
- 15.09.2023, 15:28
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Чем закончились валютные торги перед выходными?
Доллар в Беларуси вырос до недельного максимума, а евро и российский рубль подешевели. Курс доллара повысился третий день подряд, а перед тем два дня он понижался и потерял шесть копеек.
Итоги валютных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, прошедшие в пятницу, 15 сентября, следующие:
USD: 3,2605 (+0,0072 / +0,22%),
EUR: 3,4700 (-0,0116 / -0,33%),
RUB: 3,3817 (-0,0054 / -0,16%),
CNY: 4,4822 (+0,0082 / +0,18%).