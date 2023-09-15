Опальный бизнесмен Чиж устроил судебные разборки со своим сыном 15.09.2023, 15:43

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Юрий Чиж

Заседания проходят в закрытом режиме.

Бизнесмен Юрий Чиж продолжает в судах выяснять отношения со своим сыном Владимиром. Очередное заседание проходит сегодня в Экономическом суде Минске. Это следует из информации на сайте Верховного суда, отмечает «Зеркало».

Предмет иска Юрий Чижа ко своему сыну Владимиру — о признании права собственности. Судебное заседание — закрытое. Другие подробности не раскрываются.

Это не первое судебное заседание с участием Юрия Чижа и его сына. Так, на 10 августа в Экономическом суде Минска было запланировано заседание по иску бизнесмена к своему родственнику. Предмет спора — о недействительности сделок, об установлении факта ничтожности сделки.

На 11 сентября в этом же суде также было запланировано закрытое заседание по иску Юрия Чижа. Он судился с компанией «Крокус Моторс» — официальным дилером Bentley в Беларуси, а также с Александром Романовичем и Андреем Пискаревым. Предмет спора — о признании права собственности, а также о недействительности сделок, установлении факта ничтожности сделки. Компания «Крокус Моторс» ранее фигурировала в разборках Юрия Чижа с другим бизнесменом Владимиром Япринцевым.

Чиж — о разборках с семьей

В мае этого года в интервью газете «Народная Воля» Юрий Чиж рассказал, что у него есть проблемы по владению бизнесом. «Семья воспользовалась ситуацией, пришла к управлению основной части компаний и сегодня категорически не видит моего участия в делах», — отмечал бизнесмен. Также он отмечал, что в его владении остались магазины «Простор», ряд социальных проектов — хоккейный клуб «Соболь», ледовая арена в Березе и этнический центр «Соболи».

Что касается управления бизнесом его родственниками, бизнесмен отметил:

— У моей бывшей семьи не стоит задача развивать бизнес, все идет к тому, чтобы распродать активы… Так, несколько компаний готовят к банкротству, а фармацевтический бизнес продают. Распродают и другие активы, в том числе и социального назначения.

Юрий Чиж также рассказал, что оформлял свой бизнес на детей тогда, когда впервые попал под санкции Евросоюза, но сам «фактическим собственником всегда оставался».

— Сейчас вместе с адвокатами готовлю ряд исковых заявлений в суд, однако правоохранительные органы по моим заявлениям затягивают проверки, и у меня нет возможности знакомиться с материалами проверок. Но я терпеливый, подожду…

Напомним, ранее на торги на аукционах выставляли многие объекты недвижимости компании «Трайпл» — одного из основных проектов Юрия Чижа. При этом некоторые лоты выкупала фирма «Белситиойл».

За что раньше судили Юрия Чижа

13 февраля текущего года суд Центрального района Минска приговорил Юрия Чижа к 3,5 года лишения свободы. Уголовное дело в отношении него было возбуждено на основании заявления экс-партнера Владимира Япринцева.

По решению суда Чиж был признан виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов. Но к нему применили амнистию и зачли в срок наказания то время, которое он уже пробыл в заключении в течение марта — сентября 2022 года.

Компания «Трайпл», которой осенью прошлого года исполнилось 30 лет, сейчас находится в процедуре банкротства.

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