ГТК: Авто на российских номерах могут изъять при въезде в ЕС, даже если за рулем белорус 4 15.09.2023, 16:02

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Могут быть изъяты и другие вещи.

В Государственном таможенном комитете предупредили лиц, въезжающих из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу, или пересекающих границу России с Эстонией о возможном изъятии авто и личных вещей в ЕС.

В частности, сообщается, что при въезде в страны Евросоюза у физлиц могут быть изъяты авто с российскими регистрационными номерами. При этом в ГТК ссылаются на Регламент Совета ЕС (833/2014:)

- Европейская комиссия запретила приобретение, импорт, передачу, прямо или косвенно, товаров, если они происходят из России или экспортируются из России, - напомнили в пресс-службе.

В этот перечень попали авто (код 8703 ТН ВЭД). Также в Таможенном комитете обратили внимание, что неважно, гражданин какой страны управляет авто. Если машина на российских госномерах, ее могут конфисковать при попытке въезда в Польшу, Литву, Латвию или Эстонию.

Также могут быть изъяты и другие вещи, которые относятся обычно к товарам личного пользования.

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