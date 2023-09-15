закрыть
15 сентября 2023, пятница, 17:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские бойцы из дрона уничтожили российский танк стоимостью $3 миллиона

1
  • 15.09.2023, 16:07
  • 2,344
Украинские бойцы из дрона уничтожили российский танк стоимостью $3 миллиона

Успешную операцию провели на Запорожском направлении.

Украинские военные с помощью отечественного дрона-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 стоимостью три млн долларов на Запорожском направлении.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что поражение танка - это совместная работа ударной роты БПЛА 110 бригады ТрО и 10 ТВЗ Госспецсвязи.

Украинские военные обнаружили цель и точным выстрелом превратили ее в груду обгоревшего металла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох