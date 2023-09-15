Украинские бойцы из дрона уничтожили российский танк стоимостью $3 миллиона

Украинские бойцы из дрона уничтожили российский танк стоимостью $3 миллиона1
- 15.09.2023, 16:07
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Успешную операцию провели на Запорожском направлении.
Украинские военные с помощью отечественного дрона-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 стоимостью три млн долларов на Запорожском направлении.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что поражение танка - это совместная работа ударной роты БПЛА 110 бригады ТрО и 10 ТВЗ Госспецсвязи.
Украинские военные обнаружили цель и точным выстрелом превратили ее в груду обгоревшего металла.