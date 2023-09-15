Украинские бойцы из дрона уничтожили российский танк стоимостью $3 миллиона 1 15.09.2023, 16:07

2,344

Успешную операцию провели на Запорожском направлении.

Украинские военные с помощью отечественного дрона-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 стоимостью три млн долларов на Запорожском направлении.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что поражение танка - это совместная работа ударной роты БПЛА 110 бригады ТрО и 10 ТВЗ Госспецсвязи.

Украинские военные обнаружили цель и точным выстрелом превратили ее в груду обгоревшего металла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».