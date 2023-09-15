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Как белорусы с нуля запустили производство оригинальной мебели в Польше

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  • 15.09.2023, 16:20
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Как белорусы с нуля запустили производство оригинальной мебели в Польше

Продали дом и вложили деньги в дело.

В начале этого года белорусы Татьяна и ее знакомый переехали в Польшу, где на свой страх и риск с нуля запустили производство параметрической (то есть необычной формы) мебели. Все работы они выполняют вдвоем, наемных работников у них нет. Сегодня белорусы пытаются продвинуть продажи своей мебели в другие страны. Информацией о том, как идет дело, они делятся в соцсетях. «Зеркало» посмотрело страницу белорусов в TikTok и рассказывает их историю запуска бизнеса в Польше.

В TikTok белоруска Татьяна рассказала, что она переехала жить в Польшу в этом году. Девушка не знала, чем будет заниматься на новом месте, но внезапно ей и ее знакомому (он тоже приехал из Беларуси) пришла в голову идея запустить производство параметрической мебели. До этого у них был небольшой опыт работы с деревом, но не знали, пойдет ли продажа таких изделий в Европе. В итоге решили рискнуть.

@frutti_fru Прошло только 5 месяцов, а по ощущениям 5 лет😂 Сейчас мы на такой стадии, когда четко видишь свой путь, но еще не знаешь хватит ли сил его пройти. Спроектировано и ждут своего часа много продуктов, главная цель сейчас это расширение рынков сбыта, т.к в Польше зимой с продажами садовой мебели будет нам мягко говоря сложновато))) Хотим сосредоточиться именно больше на оптовых отгрузках, чтобы каждый занимался своим делом - производитель производить, а уже продавец продавать. Как считаете? Мы смелые или сумасшедшие?)))#белорусывпольше #беларусывваршаве #варшава #польша🇵🇱 #polska🇵🇱 #производство #дизайнинтерьера #садоваямебель #mebleogrodowe #meblenawymiar #produkcjamebli #białorusinywpolsce ♬ 剪辑版Experience王晓童 Show Remix - 王晓童TONE

Через полгода после переезда партнеры открыли свою фирму. В пригороде Варшавы предприниматели арендовали помещение для производства площадью около 500 «квадратов». Солидные суммы ушли на покупку станков, оборудования и инвентаря. Самая дорогая и главная покупка — фрезерный станок с числовым программным управлением, стоимость такого — от 15 000 долларов (почти 50 000 рублей).

«Продали дом в Беларуси, деньги не проедали, а вложили в дело. Кредитов мы не брали», — терпеливо отвечала девушка на язвительные комментарии людей о «богатеньких белорусах, которые неизвестно откуда имеют такие деньги».

Но чтобы запустить первую партию мебели, пришлось набраться терпения: сперва больше месяца дожидались поставки станка, еще месяц ушел на получение разрешения проводить платежи через кассовый аппарат и терминал.

Для изготовления мебели партнеры купили готовые чертежи в интернете, но впоследствии они их дорабатывали. Изделия решили изготавливать из влагостойкой березовой фанеры высокого качества.

«Это очень хороший материал, он не боится влаги. Из специальной фанеры даже строят корабли. К тому же у нас ничего не клеено. А вот массив дерева в этом плане очень уязвим», — просвещает критически настроенных комментаторов Татьяна.

После вырезания деталей из фанеры их вручную шлифовали и покрывали маслом.

Первая партия мебели была выпущена в конце июня. Из-за этого мастерам было досадно, так как середина лета — это практически конец сезона продаж таких товаров.

В одном из видео в TikTok белорусы рассказали, что могут мебель рассылать по странам Европы и в США. Их изделия полностью разборные, легко умещаются в короба.

Стоимость комплекта, в который входят два кресла, диван и небольшой круглый столик, в июне была 5715 злотых (около 4200 рублей). Сегодня он продается дешевле — за чуть меньше 4000 злотых (меньше 3000 рублей). А самым востребованным товаров стало кресло-качалка с матрасом, его цена со скидкой — около 2300 злотых (около 1700 рублей).

Сегодня, когда продажи мебели почти нет, партнеры занимаются продвижением своей продукции на рынки других стран, а также подрабатывают услугами по фрезеровке различных материалов.

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