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Удар по базе в Севастополе: чем для россиян чревато уничтожение кораблей

  • 15.09.2023, 16:27
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Удар по базе в Севастополе: чем для россиян чревато уничтожение кораблей

Анализ эксперта.

Украинские защитники ночью 13 сентября нанесли ракетный удар по военно-морской базе Черноморского флота России в Севастополе. Во время прохождения технического обслуживания в сухих доках были существенно повреждены БДК «Минск» и подводную лодку «Ростов-на-Дону».

Эксперт украинского Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук рассказал «24 Каналу», что эта атака снизит ударные возможности оккупантов, а также повлияет на способность ремонтировать корабли страны-агрессора. В сети появились спутниковые снимки «Севморзавода», на которых показаны вражеские корабли до и после «хлопка».

Несмотря на преимущество врага в воздухе, украинская авиация смогла нанести мощный удар по «самой защищенной» военно-морской базе Черноморского флота России. Эта атака в очередной раз доказывает «надежность» и «эффективность» российской противовоздушной обороны, которая на практике не способна.

«С начала полномасштабного вторжения Украина повредила уже третий крупный десантный корабль. То есть за 18 месяцев российский флот потерял три ВДК, а через 32 года после распада Советского Союза страна-агрессор смогла построить только два таких корабля», – отметил Паламарчук.

Напомним, большой десантный корабль «Оленегорский горняк» получил повреждение 4 августа, а в марте 2022 уничтожен БДК «Саратов».

В начале полномасштабного вторжения в Черном море было семь подводных лодок, одна из которых условно боеспособна. Во время атаки по базе в Севастополе Россия потеряла важный ударный потенциал – подводную лодку «Ростов-на-Дону», которая может наносить удары ракетами «Калибр».

Справка. БДК «Минск» проекта 7775 (по кодификации НАТО – класса Ropucha) был построен в Польше. Корабли такого размера могли еще строить в украинском Николаеве.

«Конечно, если функционирует сухой док, есть возможность вытащить поврежденные корабли. В таком случае судно можно потопить и вытащить буксиром. Однако, вероятно, пожар повредил этот сухой док, который является сложным инженерным механизмом», – добавил эксперт Национального института стратегических исследований.

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