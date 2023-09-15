Что белорусам нужно сделать с машиной, чтобы подготовиться к осеннему сезону? 1 15.09.2023, 16:34

Перепады температуры серьезно сказываются на технике.

Уже через несколько недель наступят заморозки. Для техники резкие перепады температур всегда стресс, который может обернуться поломками. Какие профилактические мероприятия провести ранней осенью, чтобы избежать проблем? Рассказывает «АиФ».

Проверить аккумулятор

Долгий простой на паркинге перед осенними заморозками может обернуться резкой потерей заряда аккумулятора. Часто это происходит со старыми батареями, которые в холода резко увеличивают внутреннее сопротивление, результатом чего оказывается потеря тока. Поэтому в конце сентября надо хорошо зарядить батарею. Для этого можно отправиться в небольшой вояж за город длиной свыше 150 км. Работа мотора под нагрузкой в течение нескольких часов на 2-3 тысячах оборотов позволяет генератору выработать столько энергии, чтобы полностью восполнить потери энергии.

Если на путешествие нет времени, то зарядить батарею можно с помощью специального аксессуара, который подключается к электросети. Правда, в квартире это делать не рекомендуется, так как при зарядке батареи может образовываться пожароопасный водород. Заряжать аккумуляторы надо только в технических помещениях с хорошей вентиляцией и с противопожарной подготовкой.

Поменять «омывайку»

Лучше всего уже в сентябре залить в бачок омывателя незамерзающую жидкость. Воду там оставлять нельзя, так как внезапные заморозки могут привести к ее быстрому замерзанию. А без работающих стеклоомывателей выезжать на городские дороги опасно, в особенности в темное время суток, потому как из-за налипающей на ветровое стекло взвеси химических реагентов видимость резко снижается, и стекло приходится часто промывать.

Прочистить дренажную систему

Вскоре начнется листопад, а значит, вместе с дождем листва с крыши машины будет попадать в дренажную систему автомобиля. Большие водоотводные лотки под ветровым стеклом могут засоряться. Поэтому необходимо перед осенним сезоном хорошо их прочистить. Чем чаще выгребаешь листву из-под капота, тем лучше. При засоренных лотках во время обильных дождей есть риск переливания воды через края лотка и разбрызгивания ее на электрические контакты в моторном отсеке. Иногда вода проливается даже на корпус ЭБУ (Блок управления двигателем), что оборачивается перегоранием платы. А ее ремонт недешев.

Прочистить воздушный фильтр

Перед осенним сезоном не будет лишним заменить масло и установить новый воздушный фильтр. За летний сезон он мог сильно загрязниться тополиным пухом и песчаной пылью, которой заполнены города по весне. Если время регламентных работ еще не пришло, то можно просто прочистить фильтр. Его можно вытащить из кожуха и вытряхнуть, как старую тряпку. Чаще всего степень загрязнения фильтра для многих автовладельцев оказывается неприятной неожиданностью. При большом количестве грязи его пропускная способность заметно снижается, что сказывается на работе двигателя.

Повреждения подвески

Перед осенне-зимним сезоном необходимо проверить подвеску. При перепадах температур дают о себе знать разбитые сайлентблоки, резинометаллические опоры и наконечники рычагов. Задубевшие уплотнители приводят к появлению микрозазоров и люфтов, которые диагностируются с помощью посторонних стуков и поскрипываний при проезде неровностей. Эти повреждения вызывают перераспределение нагрузок на другие элементы шасси, что приводит к их скорому выходу из строя. Поэтому лучше встречать холода с отремонтированной подвеской.

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