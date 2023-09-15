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«Ждем хороших новостей»: Залужный встретился с военными США и Британии

  • 15.09.2023, 16:47
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«Ждем хороших новостей»: Залужный встретился с военными США и Британии

По его словам, были обсуждены и потребности украинских бойцов в технике, снарядах и вооружении.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный встретился с американскими и британскими военными союзниками.

- Подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту. Заслушали командиров и обсудили сложившуюся в группировках войск проблематику. Представил наше видение развития событий на передовой, – написал Залужный.

По его словам, были обсуждены и потребности украинских бойцов в технике, снарядах и вооружении.

- Ждем хороших новостей, – отметил Залужный.

Еще одной темой обсуждения стал вопрос усиления украинской ПВО, дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей.

Отдельно Залужный обсудил с западными военными союзниками ситуацию в Черном море.

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