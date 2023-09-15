закрыть
15 сентября 2023, пятница, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Синоптики: В выходные будет до +28°С

  • 15.09.2023, 17:05
Синоптики: В выходные будет до +28°С

Подробный прогноз погоды по Беларуси на 16-18 сентября.

16 сентября погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над Европейской территорией России. Ожидается небольшая облачность и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, юго-восточный слабый до умеренного, пишет pogoda.by.

Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по юго-востоку страны +9..+12°С, максимальная днем +17..+23°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать.

17 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе, лишь днем по западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с юго-запада Европы.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, местами до +11°С, максимальная днем составит от +20°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу республики.

18 сентября территория Беларуси будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, по северо-востоку Беларуси она составит +7..+8°С, максимальная днем будет от +16°С по северу до +27°С по югу страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох