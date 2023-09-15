Синоптики: В выходные будет до +28°С 15.09.2023, 17:05

Подробный прогноз погоды по Беларуси на 16-18 сентября.

16 сентября погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над Европейской территорией России. Ожидается небольшая облачность и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, юго-восточный слабый до умеренного, пишет pogoda.by.

Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по юго-востоку страны +9..+12°С, максимальная днем +17..+23°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать.

17 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе, лишь днем по западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с юго-запада Европы.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, местами до +11°С, максимальная днем составит от +20°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу республики.

18 сентября территория Беларуси будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, по северо-востоку Беларуси она составит +7..+8°С, максимальная днем будет от +16°С по северу до +27°С по югу страны.

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