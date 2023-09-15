Украинские партизаны нашли секретный ремонтный завод РФ в Крыму
- 15.09.2023, 17:11
Работы на нем ведутся круглосуточно.
Украинские партизаны обнаружили авиационный ремонтный завод российских захватчиков в оккупированной Евпатории. Снимки объекта опубликованы в Telegram-канале партизанского движения украинцев и крымских татар «Атеш».
По их данным, на территории этого завода расположены два больших бокса, в которых оккупанты ремонтируют поврежденную технику.
Несмотря на небольшие объемы и то, что туда поступает техника с минимальными повреждениями, работы ведутся круглосуточно. Из этой части проводится ротация личного состава в Белогорский район Крыма, сроки от 1 до 2 месяцев.