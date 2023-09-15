СБУ экспериментальным дроном подбила российский ракетный корабль «Самум» в Крыму 9 15.09.2023, 17:14

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Кораблю нанесены серьезные повреждения.

Украинские спецназовцы подбили российский ракетный корабль «Самум» в Крыму с помощью экспериментального дрона «Морской малыш» (Sea baby). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации источников, вчера морской дрон СБУ устроил «бавовну» ракетному кораблю «Самум» недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

«Морской малыш» попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся ему значительные повреждения. После этого корабль потерял ход.

Россиянам пришлось отбуксировать «Самум» на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, способного работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Так, во время спецоперации высота волн достигала 1,5-2 м.

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