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СБУ экспериментальным дроном подбила российский ракетный корабль «Самум» в Крыму

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  • 15.09.2023, 17:14
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СБУ экспериментальным дроном подбила российский ракетный корабль «Самум» в Крыму

Кораблю нанесены серьезные повреждения.

Украинские спецназовцы подбили российский ракетный корабль «Самум» в Крыму с помощью экспериментального дрона «Морской малыш» (Sea baby). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации источников, вчера морской дрон СБУ устроил «бавовну» ракетному кораблю «Самум» недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

«Морской малыш» попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся ему значительные повреждения. После этого корабль потерял ход.

Россиянам пришлось отбуксировать «Самум» на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, способного работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Так, во время спецоперации высота волн достигала 1,5-2 м.

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