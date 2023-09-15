«Китай начал щекотать нервы» 3 15.09.2023, 17:31

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Политический аналитик объяснил, зачем на самом деле Си Цзиньпин помогает Путину через КНДР.

Китай однозначно влияет на решения Северной Кореи. По большому счету, Ким Чен Ын – ручная игрушка Си Цзиньпина, поэтому как последний скажет, так и будет.

В последнее время Китай начал щекотать нервы в первую очередь Джозефу Байдену. Он это делает, потому что как КНР, так и США, нужны переговоры, поскольку в мире накопилось невероятно много глобальных проблем самого разного характера, которые могут решить только два гиганта, но при этом каждый хочет сохранить свою позицию и лучшие условия для переговоров.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, политический аналитик Петр Черник.

- То есть информация о том, что Китай может начать через такой хитрый канал прокачивать Россию, имеет право на жизнь. Си Цзиньпин имеет большое эго и хочет ощущать себя великим мировым лидером. Как далеко это все зайдет, увидим, – сказал эксперт.

По словам Черника, скорее всего, Китай только поднимает ставки для переговорного процесса и маловероятно пойдет на откровенную конфронтацию с США. Ведь американцы дали четкий сигнал, что в противном случае будут санкции, а китайская экономика на 80% встроена в евроатлантическое пространство.

- 46 триллионов долларов менять на собственное эго, по-моему, не совсем целесообразно, хотя история знает множество таких случаев. Возьмем того же Сталина, который большинство своих решений принимал исходя не из рациональных расчетов, а руководствуясь собственными представлениями о мире и эмоциями. И таких случаев в истории просто множество, – отметил аналитик.

Кроме того, Черник подчеркнул, что ответом Западного мира Китаю могут быть только санкции и больше ничего, причем санкции даже не против самого государства КНР, а против каких-то отдельных китайских государственных компаний.

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