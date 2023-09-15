закрыть
15 сентября 2023, пятница, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как выкручиваются минчане, которым третий год не дают открыть ИП

5
  • 15.09.2023, 17:55
  • 1,398
Как выкручиваются минчане, которым третий год не дают открыть ИП

Это происходит на фоне потери страной бизнеса.

Беларусь, в особенности Минск, теряет индивидуальных предпринимателей. Отчасти это связано с нерегистрацией их в столице по «техническим причинам» на протяжении двух лет, а отчасти — с инициативами чиновников, которые усложняют условия работы для такой группы бизнесменов. «Зеркало» посмотрело, как изменилась картина с ИП за последние два года, и узнало, как выкручиваются сами предприниматели.

Предпринимателей становится все меньше

За последний год, то есть с сентября 2022-го, число индивидуальных предпринимателей в Минске сократилось на 5,4 тысячи — до 72 тысяч, следует из публикаций пресс-службы Министерства по налогам и сборам (здесь данные на 1 сентября 2022 года, а здесь — на эту же дату 2023-го). При этом за восемь месяцев этого года доля налоговых поступлений от ИП увеличилась — с 2,3% до 2,4%.

Данные Белстата между тем указывают, что в августе этого года количество ИП в столице было на 7,1% ниже, чем в том же месяце прошлого. А за два года столица потеряла более 11 тысяч предпринимателей, или почти 13,3%. Можно предположить, что, не имея возможности регистрироваться в Минске, предприниматели стали активнее делать это в Минском районе или других городах области. Действительно, как показывает статистика, в августе 2022 года количество ИП в Минской области увеличилось. Однако за последний год, наоборот, снизилось.

Всего же по всей стране за два года (с августа 2021-го по август 2023-го) число ИП уменьшилось почти на 17,3 тысячи. Это связано как с ограничениями для работы в качестве ИП, так и с увеличением для них налоговой нагрузки, в частности исключения применения упрощенной системы налогообложения с начала 2023 года и увеличения процента подоходного налога. В среднем получается, что почти два из трех закрывшихся в последние два года ИП работали в Минске.

Как ИП выкручиваются

Некоторые предприниматели столицы, чтобы легализовать свой бизнес-статус, вынуждены регистрироваться в Минском районе. «Прописался у мамы в доме, которая живет за городом, и зарегистрировал ИП в районном исполкоме», — подтверждает Вячеслав (имена в материале изменены). Он признается, что не знал о запрете регистрации ИП в Минске, пока не попытался это сделать.

— Слышал новости, но думал, это пофиксили уже. Сначала позвонил в администрацию, они сказали: «Приезжайте, мы открываем ИП, все хорошо», — пересказывает он. — Но потом отправили куда надо. На месте регистрации даже не убрали функцию в терминале, где выдают талоны, с названием «регистрация ИП». Так я взял там талон и решил у «регистрирующих» узнать, что почем. Но мне ответили, что в Минске регистрировать нельзя — с сильным акцентом на слово «Минск». Выходит, в Минском районе можно. Так и сделал.

Сейчас в целом Вячеслав доволен тем, что зарегистрировал свое дело хотя бы так. Правда, признается он, «пришлось покататься из Минска». Сейчас ему надо раз в квартал ездить в районный исполком, хотя он живет и работает в самом Минске.

— Купил готовый бизнес в сфере автоуслуг. Когда пришло время перерегистрации договоров аренды и права собственности оборудования, оказалось, что надо оформить юридическое лицо или ИП, пришлось действовать быстро, — рассказывает теперь уже бывший предприниматель Алексей. — То, что пришлось прописаться в деревне, меня не сильно напрягло, потому что для нашей семьи это было как последний шанс для того, чтобы остаться в Беларуси.

В его случае статус ИП долго не продержался, но не по экономическим причинам, а из-за политического преследования — мужчине пришлось уехать из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох