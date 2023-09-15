Как выкручиваются минчане, которым третий год не дают открыть ИП 5 15.09.2023, 17:55

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Это происходит на фоне потери страной бизнеса.

Беларусь, в особенности Минск, теряет индивидуальных предпринимателей. Отчасти это связано с нерегистрацией их в столице по «техническим причинам» на протяжении двух лет, а отчасти — с инициативами чиновников, которые усложняют условия работы для такой группы бизнесменов. «Зеркало» посмотрело, как изменилась картина с ИП за последние два года, и узнало, как выкручиваются сами предприниматели.

Предпринимателей становится все меньше

За последний год, то есть с сентября 2022-го, число индивидуальных предпринимателей в Минске сократилось на 5,4 тысячи — до 72 тысяч, следует из публикаций пресс-службы Министерства по налогам и сборам (здесь данные на 1 сентября 2022 года, а здесь — на эту же дату 2023-го). При этом за восемь месяцев этого года доля налоговых поступлений от ИП увеличилась — с 2,3% до 2,4%.

Данные Белстата между тем указывают, что в августе этого года количество ИП в столице было на 7,1% ниже, чем в том же месяце прошлого. А за два года столица потеряла более 11 тысяч предпринимателей, или почти 13,3%. Можно предположить, что, не имея возможности регистрироваться в Минске, предприниматели стали активнее делать это в Минском районе или других городах области. Действительно, как показывает статистика, в августе 2022 года количество ИП в Минской области увеличилось. Однако за последний год, наоборот, снизилось.

Всего же по всей стране за два года (с августа 2021-го по август 2023-го) число ИП уменьшилось почти на 17,3 тысячи. Это связано как с ограничениями для работы в качестве ИП, так и с увеличением для них налоговой нагрузки, в частности исключения применения упрощенной системы налогообложения с начала 2023 года и увеличения процента подоходного налога. В среднем получается, что почти два из трех закрывшихся в последние два года ИП работали в Минске.

Как ИП выкручиваются

Некоторые предприниматели столицы, чтобы легализовать свой бизнес-статус, вынуждены регистрироваться в Минском районе. «Прописался у мамы в доме, которая живет за городом, и зарегистрировал ИП в районном исполкоме», — подтверждает Вячеслав (имена в материале изменены). Он признается, что не знал о запрете регистрации ИП в Минске, пока не попытался это сделать.

— Слышал новости, но думал, это пофиксили уже. Сначала позвонил в администрацию, они сказали: «Приезжайте, мы открываем ИП, все хорошо», — пересказывает он. — Но потом отправили куда надо. На месте регистрации даже не убрали функцию в терминале, где выдают талоны, с названием «регистрация ИП». Так я взял там талон и решил у «регистрирующих» узнать, что почем. Но мне ответили, что в Минске регистрировать нельзя — с сильным акцентом на слово «Минск». Выходит, в Минском районе можно. Так и сделал.

Сейчас в целом Вячеслав доволен тем, что зарегистрировал свое дело хотя бы так. Правда, признается он, «пришлось покататься из Минска». Сейчас ему надо раз в квартал ездить в районный исполком, хотя он живет и работает в самом Минске.

— Купил готовый бизнес в сфере автоуслуг. Когда пришло время перерегистрации договоров аренды и права собственности оборудования, оказалось, что надо оформить юридическое лицо или ИП, пришлось действовать быстро, — рассказывает теперь уже бывший предприниматель Алексей. — То, что пришлось прописаться в деревне, меня не сильно напрягло, потому что для нашей семьи это было как последний шанс для того, чтобы остаться в Беларуси.

В его случае статус ИП долго не продержался, но не по экономическим причинам, а из-за политического преследования — мужчине пришлось уехать из Беларуси.

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