В Казахстане отменили шоу жены Пескова 2 15.09.2023, 18:02

3,508

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Фото: Коммерсант

Продажа билетов на ледовое шоу фигуристки Татьяны Навки прекращена.

Продажа билетов на ледовое шоу фигуристки Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, под названием «История любви Шахерезады», прекращена в Казахстане. Мероприятие должно было состояться 23 декабря на площадке ледового дворца «Алматы арена».

Мэрия Алматы подтвердила РИА «Новости» остановку продаж билетов на шоу. Власти города отметили, что решение было принято по просьбе самих организаторов и муниципалитет не вмешивается в вопрос проведения концертов.

В Казахстане уже ранее отменяли выступления российских артистов, выразивших поддержку вторжению в Украину, отмечает «Дождь». Накануне, 14 сентября, организаторы отменили запланированные октябрьские концерты команды КВН «Камызяки» в Алматы и Астане. «Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива „Камызяки“ команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану», — написала организатор концертов Ольга Ли.

Неделю назад два артиста команды, комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, выступили с концертом у мемориала Саур-Могила в оккупированной Россией части Донецкой области. Два дня спустя в Казахстане создали петицию с требованием отмены концертов «Камызяков» в стране.

«Азамат Мусагалиев вместе с комиком Нурланом Сабуровым, помимо высмеивания казахского языка на федеральном канале ТНТ, что вызвало негодование казахстанцев, совместно с Денисом Дороховым и своей командой „Камызяки“ недавно выступал в оккупированном Донецке», — говорится в тексте петиции, которую подписали почти 19 000 человек.

В июне Казахстане был отменен концерт Григория Лепса после его выступления на Петербургском международном экономическом форуме, где певец обещал выплатить по миллиону рублей за каждый подбитый украинский танк Abrams и Leopard. Кроме того, были отменены выступления Ларисы Долиной и Полины Гагариной, а также спектакль с участием актера Сергея Глушко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».