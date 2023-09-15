В Могилеве продают завод, который Лукашенко призвал «загрузить» 15.09.2023, 18:17

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«Крепкие хозяйственники» проигнорировали поручение диктатора и угробили «Строммашину».

Могилевский завод «Строммашина», в котором 99% акций принадлежит государству, минувшей весной признали банкротом. В июне имущество предприятия выставили на аукцион. Объекты тогда продать не удалось, поэтому цену на них снизили на 70% и теперь снова организовали торги. Они пройдут 21 сентября, сообщается на сайте «Белреализация».

С аукциона продают объекты недвижимости, энергетической инфраструктуры и благоустройства завода «Строммашина», расположенные на участке около 13,5 гектара. Имущество находится в центре Могилева, на улице Первомайской, 77.

Объекты, которые продают, имеют изменения, которых нет в техпаспорте. Покупатель должен самостоятельно и за свой счет привести имущество в соответствие с документом.

Отмечается, что основной тип функционального назначения участка — общественная застройка. Также возможна жилая и транспортная застройка.

Ранее начальная стоимость лота была порядка 26,6 млн рублей, сегодня ее снизили на 70%. Теперь начальная стоимость — немногим больше 8 млн рублей, минимальная — около 5,3 млн. Есть обременения в виде ипотеки.

Зарегистрироваться на торги можно до 20 сентября.

Напомним, в феврале этого года в Могилеве вынесли приговор должностным лицам завода «Строммашина» за хищение и подлог. Фигурировала сумма 605,94 рубля.

Как сообщал Charter97.org, в июле этого года Александр Лукашенко призвал «загрузить» «Строммашину».

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