В Минске открылся новый автоцентр 15.09.2023, 18:35

Какие машины и по какой цене там продают.

В Минске на Партизанском проспекте открылся большой автосалон китайского бренда Voyah. Журналист «Зеркала» как физлицо позвонил в отдел продаж и узнал, какие машины и за сколько можно у них купить.

Voyah — подразделение китайского автопроизводителя Dongfeng Motor Corporation, который специализируется на создании и производстве электромобилей высокого класса.

Импортер бренда в Беларуси — компания «Автопромсервис». Он уже продавал модель Free в столичном салоне на проспекте Дзержинского, где рядом были выставлены Renault и Lada. А недавно Voyah обзавелся собственным большим помещением на Партизанском проспекте.

Специалист из отдела продаж сообщил, что в наличии есть электрический кроссовер Voyah Free EVR Flagship. Цена машины, выпущенной в 2022-м, в максимальной комплектации — 168 000 рублей, а в этом году — 196 000 рублей (но сейчас действует скидка, поэтому модель продадут за 177 000 рублей). Эти две модели идентичны, разный только чип мультимедиа. Электрокар можно купить в кредит, лизинг или рассрочку.

— Может, машину продадут даже дешевле — в связи с открытием нового салона. К тому же сейчас в пути находится новая модель Free Long Range за 196 000 рублей, поэтому мы хотим быстрее продать те, которые у нас есть. Но конечная стоимость обсуждается индивидуально с каждым покупателем, — рассказал сотрудник салона.

Собеседник добавил, что у них есть покупатели, которые давно приобрели Voyah, «некоторые уже 50 000 километров отъездили». По заверению продавца, проблем с ремонтом и обслуживанием «китайца» у автомобилистов не будет: дилер предоставляет гарантию на транспорт, есть склад расходников и ходовых запасных частей, а если понадобятся детали, которых нет, то их привезут под заказ за 2−3 недели.

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