Дефицит валюты в России стал тотальным 15.09.2023, 18:40

ЦБ РФ зафиксировал нехватку долларов, евро и юаней.

Валютный голод, который испытала российская экономика на фоне санкций и сокращения экспортных доходов, в июле 2023 года стал практически тотальным. Впервые в результате внешней торговли отток превысил приток по всем основным иностранных валютам, следует из статистики ЦБ РФ, которую приводит «Интерфакс».

Хотя по итогам месяца экономика заработала на экспорте больше, чем потратила на импорт ($33,4 млрд против $32,3), весь внешнеторговый профицит обеспечили сделки с расчетами «в рублях».

Если же рассматривать только торговлю в валюте, то баланс для экономики стал отрицательным: отток превысил приток на $2,8 млрд, а по сравнению с июнем «дыра» увеличилась более чем вдвое, или на $1,5 млрд.

Дефицит коснулся как недружественных валют, так и «дружественных», главной из которых является юань, следует из данных Центробанка. Отток долларов и евро из страны в результате торговли превысил приток на $0,7 млрд. Торговый дефицит в «дружественных» валютах достиг $2,1 млрд после $1,6 млрд в июне.

В начале года ситуация была иной: в январе внешняя торговля принесла $2,8 млрд чистого притока валюты, в феврале — $1,2 млрд, в марте — $2,6 млрд, в апреле сальдо обнулилось, а в мае составило $1,5 млрд, а с начала лета стало отрицательным.

Это ударило по рублю, который в июле впервые более чем за год опустился ниже отметки 90 за доллар, а августе пробил уровень 100. Дефицит валюты на рынке — еще выше, чем показывает баланс внешней торговли. Он может достигать $3-4 млрд в месяц, оценивает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking. Валюты не хватает на покрытие оттока капитала, указывает он, добавляя, что в ближайшие месяцы ожидается экспортных доходов, который по крайней мере временно стабилизировать ситуацию.

В середине августа ЦБ и правительство потребовали от крупнейших экспортеров продавать больше валюты на бирже, а у отдельных компаний нашли спрятанную за рубежом валютную выручку, которую рекомендовали немедленно завести в страну под угрозой административных мер. Это опустило доллар ниже неприятной для власти отметки 100 рублей и утолило валютный голод на бирже. Так, в августе, чтобы привлечь доллары в кредит через операции репо, участникам рынка приходилось платить 33% годовых. Теперь же ставки снизились до нормальных — 3-4%, указывает гендиректор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

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