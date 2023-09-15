Иосиф Середич удивлен изменением курса «Народнай Волі» 4 15.09.2023, 18:44

1,570

В начале августа 2023 года он покинул пост главного редактора издания.

Через месяц после ухода Иосифа Середича с поста главного редактора газета «Народная Воля» изменила политический курс в сторону так называемой «нормализации». Это вызвало широкий резонанс.

Комментируя последние события, Середич заявил, что фраза «перекупленная «Народная Воля» перешла на лукашенковские позиции» некорректна. По его словам, никто сайт не перекупал.

«Так получилось, что доменное имя сайта УП «Народная Воля» я передал обществу с ограниченной ответственностью «Гипер ПК» бесплатно. Ни одной копейки никто не перечислил ни на счет редакции «Народнай Волі», ни одна копейка не попала в мой карман», — говорит Середич.

Он подчеркивает, что передача доменного имени происходила при условии, что контентом по-прежнему будут заниматься журналисты, входившие в штат редакции. Но один из руководителей компании «Гипер ПК» отстранил журналистов от работы и сам стал наполнять информационную ленту сайта. Причем этот человек не является профессиональным журналистом.

«Я не имею к контенту никакого отношения и не имею права ничего диктовать нынешнему собственнику сайта», — говорит Середич. При этом он заявляет, что намерен действовать, чтобы «восстановить законность».

Газета «Народная Воля» выходила с июля 1995 года. С самого начала ее главным редактором был Середич. В последнее время газета перешла в интернет, так как власти лишили ее возможности печататься на бумаге. В начале августа 2023 года Середич заявил, что покидает издание из-за проблем со здоровьем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».