Украинские пограничники уничтожили грузовик с оккупантами в Харьковской области
- 15.09.2023, 18:54
Видеофакт.
Силы обороны Украины обнаружили грузовик с оккупантами в Харьковской области и уничтожили его. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Бойцы «Стальной границы» уничтожили вражеский военный грузовик», - говорится в сообщении.
Отмечается, что это произошло в Харьковской области.
«Потери оккупантов уточняются», - добавили в ГПСУ.