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Украинские пограничники уничтожили грузовик с оккупантами в Харьковской области

  • 15.09.2023, 18:54
Украинские пограничники уничтожили грузовик с оккупантами в Харьковской области

Видеофакт.

Силы обороны Украины обнаружили грузовик с оккупантами в Харьковской области и уничтожили его. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Бойцы «Стальной границы» уничтожили вражеский военный грузовик», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в Харьковской области.

«Потери оккупантов уточняются», - добавили в ГПСУ.

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