Стадо туров выпустили на территории заказника на Брестчине 1 15.09.2023, 19:11

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В ближайшие месяцы в заказник подселят еще стадо тарпановидной лошади.

В Брестской области в заказнике «Споровский» появились новые жители - 13 мощных туров выпустили на свободный выпас, пишет bereza.by.

Директор заказника Вадим Протасевич пояснил, что туры попали в заказник спустя долгих два года. Сначала животных привели в Беларусь из Латвии, но два года туры жили рядом с Туровом на специальном Туровском лугу. И только сейчас их перевезли в заказник. К стаду из 13 мощных туров, скоро прибавятся еще 11 туров, которые пока помещены на карантин.

Кроме того, в ближайшие месяцы в заказник подселят стадо тарпановидной лошади — порядка 25 животных. Для их передержки и адаптации к заказнику построят вольер на 5,1 гектара.

- Главной причиной заселения туров и тарпановидных лошадей в заказнике является восстановление уникального природного биоразнообразия, - пояснил директор заказника.

Травоядные копытные будут как «живые косилки» для природы заказника, помогут обратить коррозию почвы, приведут в порядок заросшие территории.

Но еще климат заказника очень подходит турам и диким лошадям благодаря минеральным островам, на которых возрождаются дубравы. По легендам туры и тарпаны издревле обитали на белорусском Полесье.

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