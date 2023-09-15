закрыть
15 сентября 2023, пятница, 20:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названы цены на новые Volkswagen Golf в Беларуси

6
  • 15.09.2023, 19:32
  • 3,702
Названы цены на новые Volkswagen Golf в Беларуси

Авто уже поступили в продажу.

Стало известно о возвращении на белорусский рынок Volkswagen Golf восьмого поколения, в начале сентября об этом заявили импортеры. Дилеры назвали цены на первые прибывшие в Беларусь модели, пишет av.by.

Дилеры поясняют, что в Беларусь прибыла лимитированная партия народных «Гольфов», и на данный момент не планируются их постоянные поставки. Сейчас в Минск поставили 19 VW Golf 8 в комплектации Exclusiv, а также 17 авто в комплектации GTI.

Среди уникальных новинок любимых у белорусов «Гольфов» - светодиодная полоса вдоль решетки радиатора между передними фарами в хетчбэке. Кроме того, в глаза бросается заниженная линия крыши, уменьшенная ширина стойки, непрерывная линия торнадо, а также заниженный воздухозаборник в передней части.

Golf Exclusive и GTI оборудованы восьмиступенчатой коробкой передач «автомат», обогревом всех сидений, обогревом руля и зеркал заднего вида с электроскладыванием и функцией памяти, трехзонным климат-контролем, беспроводными зарядками для смартфонов и другими современными «фишками».

— Новый Volkswagen Golf 8 доступен во всех дилерских центрах марки в Минске. Цена — от 154 тысяч белорусских рублей (около 47,3 тысячи долларов в эквиваленте), - говорится в статье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох