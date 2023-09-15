Названы цены на новые Volkswagen Golf в Беларуси 6 15.09.2023, 19:32

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Авто уже поступили в продажу.

Стало известно о возвращении на белорусский рынок Volkswagen Golf восьмого поколения, в начале сентября об этом заявили импортеры. Дилеры назвали цены на первые прибывшие в Беларусь модели, пишет av.by.

Дилеры поясняют, что в Беларусь прибыла лимитированная партия народных «Гольфов», и на данный момент не планируются их постоянные поставки. Сейчас в Минск поставили 19 VW Golf 8 в комплектации Exclusiv, а также 17 авто в комплектации GTI.

Среди уникальных новинок любимых у белорусов «Гольфов» - светодиодная полоса вдоль решетки радиатора между передними фарами в хетчбэке. Кроме того, в глаза бросается заниженная линия крыши, уменьшенная ширина стойки, непрерывная линия торнадо, а также заниженный воздухозаборник в передней части.

Golf Exclusive и GTI оборудованы восьмиступенчатой коробкой передач «автомат», обогревом всех сидений, обогревом руля и зеркал заднего вида с электроскладыванием и функцией памяти, трехзонным климат-контролем, беспроводными зарядками для смартфонов и другими современными «фишками».

— Новый Volkswagen Golf 8 доступен во всех дилерских центрах марки в Минске. Цена — от 154 тысяч белорусских рублей (около 47,3 тысячи долларов в эквиваленте), - говорится в статье.

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