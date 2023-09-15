Украинские пограничники прошли обучение на катерах береговой охраны в США 1 15.09.2023, 19:40

Киев вскоре получит катера типа Fearless и Defiant.

Американцы обучили украинских пограничников управлению катерами береговой охраны, которые вскоре получит Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

В ГПСУ уточнили, что теперь военнослужащие отрядов морской охраны могут использовать малые патрульные катера типа Fearless и Defiant.

«Их предоставляют пограничникам в рамках совместного проекта оборонного сотрудничества», - уточняют в Госпогранслужбе.

Всего тренинг длился 10 дней, он проходил в штате Луизиана на базе производителя — судостроительной компании Metal Shark.

Катера быстрые, маневренные и достаточно тихие. Они оснащены современными системами навигации, управления, пожаротушения и камерами наблюдения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».