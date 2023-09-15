закрыть
15 сентября 2023, пятница, 20:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники прошли обучение на катерах береговой охраны в США

1
  • 15.09.2023, 19:40
Украинские пограничники прошли обучение на катерах береговой охраны в США

Киев вскоре получит катера типа Fearless и Defiant.

Американцы обучили украинских пограничников управлению катерами береговой охраны, которые вскоре получит Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

В ГПСУ уточнили, что теперь военнослужащие отрядов морской охраны могут использовать малые патрульные катера типа Fearless и Defiant.

«Их предоставляют пограничникам в рамках совместного проекта оборонного сотрудничества», - уточняют в Госпогранслужбе.

Всего тренинг длился 10 дней, он проходил в штате Луизиана на базе производителя — судостроительной компании Metal Shark.

Катера быстрые, маневренные и достаточно тихие. Они оснащены современными системами навигации, управления, пожаротушения и камерами наблюдения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох