Украинские пограничники прошли обучение на катерах береговой охраны в США

Украинские пограничники прошли обучение на катерах береговой охраны в США1
- 15.09.2023, 19:40
Киев вскоре получит катера типа Fearless и Defiant.
Американцы обучили украинских пограничников управлению катерами береговой охраны, которые вскоре получит Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.
В ГПСУ уточнили, что теперь военнослужащие отрядов морской охраны могут использовать малые патрульные катера типа Fearless и Defiant.
«Их предоставляют пограничникам в рамках совместного проекта оборонного сотрудничества», - уточняют в Госпогранслужбе.
Всего тренинг длился 10 дней, он проходил в штате Луизиана на базе производителя — судостроительной компании Metal Shark.
Катера быстрые, маневренные и достаточно тихие. Они оснащены современными системами навигации, управления, пожаротушения и камерами наблюдения.