Зеленский провел заседание Ставки 15.09.2023, 20:04

Владимир Зеленский

Обсуждали будущие операции ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стали будущие операции украинских военных.

По его словам, во время заседания был проведен детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие насчет обстановки в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и на юге. Также были доклады разведок.

«Отчет о завершенных специальных операциях и планировании будущих», - рассказал Зеленский.

В то же время участники заседания подняли вопрос поставок оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

На Ставке был и большой доклад Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности насчет динамики собственного производства и перспектив его наращивания.

Напомним, украинские воины с начала лета продолжают наступление на отдельных участках фронта.

Их успех наблюдается под Бахмутом и на Запорожском направлении. При этом на Купянском и Лиманском направлениях украинские бойцы обороняются.

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