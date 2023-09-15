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Эстонская разведка: Украина смогла вытеснить россиян с западного побережья Крыма

  • 15.09.2023, 20:12
Эстонская разведка: Украина смогла вытеснить россиян с западного побережья Крыма

Россияне, вероятно, перебазируют корабли из Севастополя в Новороссийск.

Разведка Сил обороны Эстонии в сводке в пятницу отметила успешные действия украинских сил во временно оккупированном Россией Крыму, а также продвижение на других участках фронта полномасштабной войны.

Об этом пишет ЕRR.

В сводке упоминается, среди прочего, последняя комбинированная атака Украины на Севастополь, в результате которой были разрушены большой десантный корабль проекта 775 «Минск» и дизель-электрическая подводная лодка класса «Варшавянка».

Эстонская разведка указывает, что удар не только достиг военной цели, но и несколько отвлек внимание российских СМИ от участия президента РФ Владимира Путина в Дальневосточном экономическом форуме и его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Примечательно, что асимметричными действиями Украина сумела лишить Россию господства на море практически вдоль всего западного побережья Крыма и вытеснить россиян в восточную акваторию Черного моря», – указывают в разведке.

Силы обороны Эстонии предполагают, что после последней атаки россияне, вероятно, перебазируют корабли из Севастополя в Новороссийск, что еще больше снизит роль города в оккупированном Крыму в обеспечении морских операций.

Что же касается ситуации на фронте, то, указывается в сводке, Украина продолжает систематически зачищать укрепленные позиции россиян на Ореховском направлении в Запорожской области рядом с недавно освобожденным Работино. При этом там скептически оценивают возможность прорыва ВСУ в сторону Токмака и перерезания сухопутного коридора россиян в Крым.

На других участках фронта ситуация почти не изменилась: ВСУ продолжают боевые действия в районе Бахмута, а вооруженные силы РФ атаковали на линии Купянск – Сватово – Кременная и били в сторону Лимана.

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