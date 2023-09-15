закрыть
15 сентября 2023, пятница, 21:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Крутой: После начала войны Украина конфисковала белорусское имущество на миллиард долларов

  • 15.09.2023, 20:39
  • 3,018
Крутой: После начала войны Украина конфисковала белорусское имущество на миллиард долларов

Лукашист признал, что двусторонние отношения между странами «фактически заморожены».

Украина с начала российского вторжения конфисковала белорусское имущество на миллиард долларов. Об этом заявил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, сообщает белорусское диппредставительство.

«С началом СВО (полномасштабного российского вторжения в Украину. — Прим.) Украина перешла к откровенной эскалации: незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму один миллиард долларов, по инициативе Киева расторгнуты свыше 60 международных двусторонних договоров, приняты санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц», — заявил Крутой.

Он признал, что двусторонние отношения между нашими странами «фактически заморожены».

Напомним, ранее Крутой говорил, что из-за введенных санкций, доля Западной Европы и Украины во внешней торговле Беларуси упала с 40% до 5%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох