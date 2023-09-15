Крутой: После начала войны Украина конфисковала белорусское имущество на миллиард долларов
- 15.09.2023, 20:39
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Лукашист признал, что двусторонние отношения между странами «фактически заморожены».
Украина с начала российского вторжения конфисковала белорусское имущество на миллиард долларов. Об этом заявил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, сообщает белорусское диппредставительство.
«С началом СВО (полномасштабного российского вторжения в Украину. — Прим.) Украина перешла к откровенной эскалации: незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму один миллиард долларов, по инициативе Киева расторгнуты свыше 60 международных двусторонних договоров, приняты санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц», — заявил Крутой.
Он признал, что двусторонние отношения между нашими странами «фактически заморожены».
Напомним, ранее Крутой говорил, что из-за введенных санкций, доля Западной Европы и Украины во внешней торговле Беларуси упала с 40% до 5%.