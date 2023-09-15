Белорусское поисковое объединение ликвидировали 2 15.09.2023, 20:55

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Его глава задержан.

Суд ликвидировал гомельское областное поисковое общественное объединение «Память Отечества». Его проверяли по инициативе прокуратуры после мартовского задержания председателя организации Игоря Свириденко. Мужчина «пропагандировал антигосударственные взгляды», сообщили в прокуратуре Гомельской области.

В марте гомельские правозащитники сообщали, что Свириденко осудили на 10 суток ареста за «распространение экстремистской продукции» (ч. 2 ст. 19.11 КоАП). В прокуратуре заявили, что он «пропагандировал среди членов общества и иных лиц антигосударственные взгляды».

«Распространял искаженные исторические сведения по вопросу происхождения захоронений останков людей в Ченковском лесу Гомельского района, которые были обнаружены в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, проверка главного управления юстиции Гомельского облисполкома показала, что «совет общества и его председатель не приняли меры по надлежащему приему в члены общественного объединения и обеспечению уплаты членских взносов».

Как утверждается, деятельность общества «нанесла существенный вред государственным и общественным интересам». И именно поэтому главное управление юстиции облисполкома направило в суд иск о его ликвидации.

Гомельский областной суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Решение уже вступило в законную силу.

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