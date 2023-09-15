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Белорусское поисковое объединение ликвидировали

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  • 15.09.2023, 20:55
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Белорусское поисковое объединение ликвидировали

Его глава задержан.

Суд ликвидировал гомельское областное поисковое общественное объединение «Память Отечества». Его проверяли по инициативе прокуратуры после мартовского задержания председателя организации Игоря Свириденко. Мужчина «пропагандировал антигосударственные взгляды», сообщили в прокуратуре Гомельской области.

В марте гомельские правозащитники сообщали, что Свириденко осудили на 10 суток ареста за «распространение экстремистской продукции» (ч. 2 ст. 19.11 КоАП). В прокуратуре заявили, что он «пропагандировал среди членов общества и иных лиц антигосударственные взгляды».

«Распространял искаженные исторические сведения по вопросу происхождения захоронений останков людей в Ченковском лесу Гомельского района, которые были обнаружены в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, проверка главного управления юстиции Гомельского облисполкома показала, что «совет общества и его председатель не приняли меры по надлежащему приему в члены общественного объединения и обеспечению уплаты членских взносов».

Как утверждается, деятельность общества «нанесла существенный вред государственным и общественным интересам». И именно поэтому главное управление юстиции облисполкома направило в суд иск о его ликвидации.

Гомельский областной суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Решение уже вступило в законную силу.

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