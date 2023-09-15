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Освобождение Андреевки: ВСУ показали, как предлагали россиянам сдаться

  • 15.09.2023, 21:01
  • 4,514
Освобождение Андреевки: ВСУ показали, как предлагали россиянам сдаться

Видео.

Украинские военные при освобождении Андреевки использовали дрон с громкоговорителем, чтобы предложить российским солдатам сдаться. Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ на своем Telegram-канале в пятницу, 15 сентября.

После уничтожения командиров 72-й бригады россиян оставшиеся оккупанты все еще прятались в селе, объяснили наши защитники.

Бойцы Третьей штурмовой подняли в небо беспилотник с громкоговорителем и командир 2-го штурмового батальона объявил ультиматум врагу: плен или смерть.

«В результате боевой операции часть оккупантов сдалась», - сообщили в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

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