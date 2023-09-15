Стало известно местонахождение Суровикина
- 15.09.2023, 21:10
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Бывший командующий ВКС России засветился в далекой стране.
Бывший командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергей Суровикин, уволенный из-за связи с ЧВК «Вагнер», приехал в Алжир вместе с делегацией Министерства обороны России. Об этом 15 сентября сообщает российское издание «Коммерсант».
Поездку Суровикина в эту африканскую страну собеседники издания связали с тем, что «военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению».
Также в СМИ предполагают, что Суровикина могут назначить на должность, которая будет иметь отношение к работе на восточном направлении.
Напомним, в октябре 2022 - январе 2023 года Суровикин командовал объединенной группировкой российских войск в Украине, с 11 января 2023 занимал должность заместителя командующего.
Генерал, считавшийся союзником главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, исчез с публичного поля в июне текущего года после того, как лидер наемников и члены его компании выступили против российского военного руководства. Суровикина задержали и отпустили через несколько дней после гибели в авиакатастрофе Пригожина.
С сайта Минобороны РФ исчезла биография Суровикина. Официально об его отставке с должности командующего Военно-космическими войсками РФ не сообщалось, в августе СМИ сообщали об этом со ссылкой на источники.
11 сентября Суровикина назначили на новую должность, он возглавил Координационный комитет по противовоздушной обороне при Совете министров обороны Содружества Независимых Государств.