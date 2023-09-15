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В Воздушных силах Украины намекнули, чем атаковали бухту Севастополя

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  • 15.09.2023, 21:51
  • 2,290
В Воздушных силах Украины намекнули, чем атаковали бухту Севастополя

Видео.

Украинские военные могли нанести удар по Севастополю 13 сентября с помощью дальнобойных ракет, которые получили от западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами генерала-лейтенанта Николая Олещука.

Он отметил, что британские и французские журналисты интересуются, каким типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства «Минск» и «Ростов-на-Дону» вслед за «Москвой».

«Докладываю! У авиации Воздушных Сил есть два типа крылатых ракет, которые предоставили партнеры для борьбы с оккупантом. Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp - под правое. Обе ракеты прекрасно работают, без шансов для оккупанта!» - написал генерал-лейтенант.

Олещук добавил, что под крыльями украинских бомбардировщиков найдется место и для немецкой ракеты Taurus. Он отметил, что тогда «игру в города» можно будет продолжить еще более эффективно.

Командующий Воздушными силами в очередной раз поблагодарил украинских союзников за вооружение и технику, которая помогает уничтожать агрессора и освобождать наши территории.

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