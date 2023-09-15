В США девушка летает на работу на самолете 2 15.09.2023, 22:02

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София Селентано

Так получается дешевле, чем снимать квартиру рядом.

Жительница города Чарльстон, штат Южная Каролина, 21-летняя София Селентано — «суперкомьютер». Этим термином в США называют людей, которым требуется более полутора часов, чтобы добраться до работы из дома. В общей сложности девушка тратит на поездку туда-обратно более 4 часов, ведь она использует обычные регулярные авиарейсы. Таким способом, по ее собственному утверждению, она изрядно экономит, подтверждая свои слова цифрами.

К счастью для мисс Селентано, ездить на работу ей приходилось не каждый день, а всего один-два раза в неделю. Летом она проходила 10-недельную стажировку в компании Ogilvy Health, расположенной в городке Парсиппани, штат Нью-Джерси. Это довольно далеко от ее родного города, и, казалось бы, самым логичным выходом была аренда жилья неподалеку от рабочего места. Однако экономика такого варианта показалась девушке совсем непривлекательной, пишет The Sun.

София, изучив рынок недвижимости в Парсиппани и окрестностях, посчитала, что аренда квартиры на весь срок практики с учетом коммунальных расходов и питания обойдется ей минимум в $4500. В то же время, оставшись в доме родителей в Чарльстоне, она потратит почти в два раза меньше. Правда, для этого на работу пришлось летать самолетами.

В день, когда требовалось ее присутствие в офисе компании, Селентано просыпалась в 3:30 утра, чтобы успеть на 6-часовой рейс из Чарльстона в международный аэропорт Ньюарк. Прилетев на место, София вызывала Uber или Lyft, чтобы добраться до нужного здания. Обратно в аэропорт вечером она ехала также на такси, но уже с тремя коллегами, что позволяло удешевить поездку. Возвращалась в Чарльстон девушка рейсом в 21 час, уже к 23 оказываясь дома. Завтраки и обеды она готовила дома и брала с собой в дорогу.

При таком раскладе оказалось, что в неделю она тратила на комьют максимум $240. Соответственно, бюджет на весь срок стажировки составил менее $2500, что существенно выгоднее временного переезда в Парсиппани. Утренний рейс из Чарльстона обходился ей в $27, вечерний — в $60. Иногда Софии приходилось летать из Ричмонда, штат Вирджиния, где живет ее бойфренд. В этом случае перелеты были дороже (около $150 туда-обратно), остальное уходило на такси и прочие расходы.

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