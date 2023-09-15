Пенсионер из Минского района дал отпор сотрудникам ГАИ 15.09.2023, 22:03

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Гаишники требовали выйти из машины и проехать в отдел.

В Минске суд вынес приговор 63-летнему мужчине, который не подчинился требованиям сотрудников ГАИ. Житель Минского района разорвал одному инспектору рубашку и угрожал ножом, сообщила прокуратура Минской области.

Все случилось 21 июня этого года. В тот день 63-летний житель Минского района ехал без водительских прав на минивэне Volkswagen Sharan по агрогородку Чачково недалеко от столицы. Там, на улице Молодежной, его остановили сотрудники ГАИ.

Они потребовали выйти из машины и проехать в отдел. Но водитель отказался. Как сообщает прокуратура, он «отталкивал от себя сотрудников милиции, препятствовал им достать ключ из замка зажигания».

«При этом он схватил одного из правоохранителей за форменное обмундирование, чем разорвал на нем рубашку. Затем обвиняемый достал из-под переднего пассажирского сиденья нож, которым стал размахивать и угрожать сотрудникам ГАИ. В развитие событий мужчина заперся в салоне своей машины», — рассказали в прокуратуре.

В итоге мужчину все-таки задержали и судили в здании ГАИ Минского района. Своей вины он не признал и сказал, что не оказывал сопротивления.

Суд Минского района вынес приговор на основании ч.2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия и угрозой его применения). Мужчине назначили три года колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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