Зеленский провел совещание с правоохранителями по борьбе с олигархами в Украине 3 15.09.2023, 22:22

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Владимир Зеленский

Об этом президент Украины заявил в видеообращении.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правоохранительным сектором по борьбе с олигархами в Украине.

Об этом он заявил в вечернем обращении.

Президент отметил, что в настоящее время в государстве идет работа для того, чтобы окончательно уничтожить олигархически коррупционные влияния. В частности, те, которые Россия использовала для того, чтобы ослаблять Украину и постоянно «подъедать» суверенитет государства.

«Сегодня провел широкое и содержательное совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Верховной Рады Украины, правительства, Офиса. Готовим концептуальные шаги, которые дадут Украине, всему нашему обществу больше справедливости, а демократии в нашем государстве — гарантированная устойчивость», - сказал Зеленский.

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