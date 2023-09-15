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Зеленский провел совещание с правоохранителями по борьбе с олигархами в Украине

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  • 15.09.2023, 22:22
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Зеленский провел совещание с правоохранителями по борьбе с олигархами в Украине
Владимир Зеленский

Об этом президент Украины заявил в видеообращении.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правоохранительным сектором по борьбе с олигархами в Украине.

Об этом он заявил в вечернем обращении.

Президент отметил, что в настоящее время в государстве идет работа для того, чтобы окончательно уничтожить олигархически коррупционные влияния. В частности, те, которые Россия использовала для того, чтобы ослаблять Украину и постоянно «подъедать» суверенитет государства.

«Сегодня провел широкое и содержательное совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Верховной Рады Украины, правительства, Офиса. Готовим концептуальные шаги, которые дадут Украине, всему нашему обществу больше справедливости, а демократии в нашем государстве — гарантированная устойчивость», - сказал Зеленский.

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